Vo veku 90 rokov zomrela filozofka a popredná kritička Orbána Ágnes Hellerová

BUDAPEŠŤ - Vo veku 90 rokov zomrela Ágnes Hellerová, maďarská filozofka, za komunistického režimu disidentka a neskôr popredná kritička premiéra Viktora Orbána. Oznámila to Maďarská akadémia vied, na ktorú sa v sobotu odvolali tlačové agentúry AFP a Reuters.

Hellerová, ktorá bola členkou tejto maďarskej vedeckej inštitúcie a profesorkou na univerzite New School v New Yorku, "zomrela vo veku 90 rokov 19. júla", uviedla akadémia vo vyhlásení. Podľa maďarského spravodajského portálu 444.hu sa Hellerová v piatok nevrátila z plávania v jazere Balaton na západe krajiny. Telo našli v jazere, potvrdila polícia.

Narodila sa v Budapešti v roku 1929. Bola Židovka, prežila holokaust, ale prišla o väčšinu príslušníkov svojej rodiny, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch. Jej otec zomrel v Auschwitzi, tábore na poľskom území. Študovala u jedného z najvýznamnejších maďarských mysliteľov 20. storočia, marxistického filozofa Györgya Lukácsa (1885-1971).

Bola kľúčovou predstaviteľkou "Budapeštianskej školy", ktorá sa vytvorila po krvavom potlačení povstania v roku 1956 proti vláde komunistickej strany v Maďarsku a pomerom nanucovaným Sovietskym zväzom. V roku 1968 podpísala verejný protest, Korčulskú deklaráciu, proti invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktoré potlačili obrodné hnutie Pražská jar. Na invázii sa zúčastnilo aj maďarské vojsko.

Komunistický režim ju v 70. rokoch 20. storočia prenasledoval a tak z Maďarska emigrovala aj so svojím manželom, filozofom Ferencom Fehérom. Najprv vyučovala v Austrálii a neskôr na univerzite New School v Spojených štátoch. Do rodnej krajiny sa vrátila po roku 2000, teda až po páde komunistického režimu z roku 1989, a stala sa poprednou intelektuálkou v opozícii proti Orbánovi. Jeho vláda spustila proti Hellerovej niekoľko kampaní.

Hellerová, zástankyňa liberálnej demokracie, často svetovým médiám rozprávala o svojich obavách, že demokratické slobody v Maďarsku sú na ústupe. Orbánovi kritici vravia, že od svojho nástupu k moci v roku 2010 sprísnil kontrolu nad väčšinou dôležitých inštitúcií, vrátane verejnoprávnych médií, justície a vzdelávacej oblasti.

Hellerová, aktívna do posledného dňa svojho života, patrila k malej skupine zahraničných intelektuálov, ktorých francúzsky prezident Emmanuel Macron po májových voľbách do Európskeho parlamentu pozval do Elyzejského paláca, aby tak vyzdvihol ich postoj proti nárastu nacionalizmu.