Chladnejšie počasie sa tak skoro neskončí: V sobotu bude najteplejšie, má to však jeden háčik

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Horúčavy nám niekoľko nasledujúcich dní nehrozia. Do našej oblasti totiž bude prúdiť studený vzduch. Maximálne teploty počas dňa sa budú na našom území udržiavať pod hranicou +25 °C. Najteplejším dňom tohto týždňa by mala byť sobota, no potom sa znova citeľne ochladí.