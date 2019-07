Šokujúci ZVRAT: Už o pár hodín udrie chladné počasie, niekde budú v noci len dva stupne!

BRATISLAVA – Po sérii horúčav a intenzívnych búrok nás na súčasnú dobu čakajú chladné noci, pričom denné teploty nemusia prekročiť dvadsať stupňov. Za takéto atypické počasie môže studený front, ktorý k nám prúdi od severu. V druhej polovici týždňa by už však malo byť o čosi príjemnejšie.

Radarová mapa zobrazuje akutálnu oblačnosť.

Dnes sa za studeným frontom v chladnejšom vzduchu rozširuje od západu do strednej Európy výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Popoludní by mala byť zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky. Predpokladané množstvo zrážok je do 2 mm.

Zdroj: SHMÚ

Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji a pod Tatrami bude okolo 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 m bude okolo 10 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, pričom v nárazoch dosiahne miestami okolo 45 km/h. K večeru vietor zoslabne.

Utorok

V chladnejšom vzduchu bude do strednej Európy od západu zasahovať výbežok vyššieho tlaku. Zároveň bude do karpatskej oblasti vo vyšších hladinách ovzdušia od severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku.

Zdroj: SHMÚ

Bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, hrozia prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach miestami na 8 až 3 stupne. Najvyššia denná teplota bude 20 až 25, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši väčšinou okolo 18 stupňov. V noci bude fúkať prevažne slabý a cez deň prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami dosiahne rýchlosť okolo 45 km/h.

Streda

Do strednej Európy bude od západu naďalej zasahovať výbežok vyššieho tlaku a vo vyšších hladinách ovzdušia bude nad Poľsko a Česko od severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku.

Zdroj: SHMÚ

Meteorológovia hlásia chladno. Bude malá, cez deň miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele, na severe miestami, sa vyskytnú prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach miestami 7 až 2 stupne. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši väčšinou na 16 až 20 stupňov. V noci bude fúkať prevažne slabý a cez deň prevažne severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami do 50 km/h.

Štvrtok

Nad strednou Európou sa bude nachádzať nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku. Zároveň bude do našej oblasti vo vyšších hladinách ovzdušia od severovýchodu zasahovať brázda nízkeho tlaku vzduchu.

Zdroj: SHMÚ

Malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, na severe a východe miestami, hrozia prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach miestami na 7 až 2 stupne. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 21 až 26, na severe miestami okolo 19 stupňov.

Piatok

Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné tlakové pole.

Zdroj: Getty Images

Bude polooblačno až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota bude 13 až 7 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov.