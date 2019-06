Nočná mora v slovenskom podniku: Nevidiaci chlapec odišiel s plačom, neslýchané správanie majiteľa

Na sociálnej sieti sa začal zdieľať smutný príbeh, ktorý sa odohral v motoreste Dubník pri Žiari nad Hronom. Stránka Nekŕmte nás odpadom bola aj v tomto prípade sprostredkovateľom smutného príbehu z jedného zo slovenských zariadení. "Po chvíli vošli dnu starí rodičia s dcérou a vnukom. Vnuk mohol mať do 15 rokov. Mal bielu paličku, načúvací prístroj a ku tomu vodiaceho psa-labradora," týmito slovami začína priebeh incidentu, ktorý mnohých pobúril.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Všetko sa ale nepríjemne zvrtlo, keď rodina poprosila, či sa môžu v podniku naobedovať spolu so psom, ktorého mal so sebou maloletý a zrakovo postihnutý chlapec. "Pán sa slušne spýtal čašníka, či sa môžu naobedovať a zobrať i psa. Čašník razantne odmietol, nemôžu sa so psom najesť dnu," stojí v príbehu, ktorý bol popísaný v tretej osobe inou rodinou, ktorá už mala objednávku u toho istého čašníka zadanú.

"Pán sa mu ešte snažil vysvetliť, že psík je na podobné zvyknutý a na to vychovaný, nepomohlo. Rodina sa zobrala a šla pokojne preč. Bolo na nich vidieť, že sú unavení zrejme po dlhšej ceste, no bez slova odišli von, žiadna hádka, žiadne urážky," píše sa ďalej v zdieľanom príbehu.

Priestory motorestu Zdroj: Facebook/Motorest Dubník

Zásah cudzej rodiny a neskutočný smútok

Na celú situáciu sa už však nemohla pozerať rodina autora príspevku, ktorý koluje a je už teraz niekoľkokrát zdieľaný na sociálnej sieti. "Vstúpili sme do toho my a spýtali sa čašníka, ako je možné, že nechce pustiť dovnútra vodiaceho psa? On povedal, že to je zákon. Odmietal sa s nami o tom ďalej baviť. Zrušili sme objednávku a odišli von aj my. Rodina bola stále tam, pred podnikom. Povedali sme im, že nás to mrzí. Na to sa slepý chlapec rozplakal. To ma úplne zlomilo. Mamina ho chlácholila no mne začali padať slzy spolu s ním," píše sa v neuveriteľnom príbehu z motorestu, kde sa zároveň ukázalo, že majiteľom motorestu bol práve konkrétny čašník.

Odozva ľudí

Lavína komentárov, ktoré sa k danému prípadu vyrojili je vysoká. Mnohí kritizujú samotného majiteľa podniku, iní sú pobúrení a smutní. "To sa môže len na Slovensku stať," píše sa v jednom z komentárov. "Bože, stratila som pri tom článku dych a tečú mi slzy. Strašné je to čítať, nieto ešte zažiť. Želám týmto ľuďom iba dobré skúsenosti v živote a veľa dobrých ľudí okolo. Je strašné, koľko bezcitných ľudí okolo nás chodí," píše sa v jednej z mnohých ďalších reakcií.

Zdroj: Facebook/K.D.

Ani ostatní ľudia nedokázali zakryť svoje emócie. "Smutné, plačem aj ja; Nedôstojné a ponižujúce; Presne, rozplakali aj mňa," píše sa v mnohých ďalších reagujúcich komentároch na tento incident.

Zdroj: Facebook/K.D.

Medzičasom sa k celému prípadu vyjadril aj motorest. "Nebudeme sa k tomu vyjadrovať,” píše sa v aktualizovanom statuse, pričom asistentka nevidiaceho chlapca sa poďakovala za podporu.

Portál Topky.sk zároveň kontaktoval podnik, ktorý sa v príbehu spomína a požiadal o podrobnejšie stanovisko. Kompetentní sa k tejto záležitosti pre náš portál nevyjadrili.