Ach, tie Mochovce... Nekonečný príbeh má nový rozmer: Na dostavbu si posvieti medzinárodný tím

„Predprevádzková misia OSART by sa mala konať po ukončení plánovanej medzinárodnej expertnej previerky WANO a pred zavezením paliva do tretieho bloku,“ uviedol hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský. Presný termín misie OSART zatiaľ nie je známy, je predmetom rokovaní.

Podľa Šarišského, podobne ako previerka WANO, aj misia OSART sa bude zameriavať na viacero oblastí súvisiacich s pripravenosťou elektrárne na uvádzanie do prevádzky. „Obe misie sa konajú na žiadosť Slovenských elektrární s cieľom zabezpečiť dostatočnú spätnú väzbu od medzinárodných expertov,“ zdôraznil Šarišský s tým, že priestor na pozvanie nielen plánovanej expertnej previerky WANO, ale aj misie OSART, vznikol pre avizovaný posun uvádzania Mochoviec do prevádzky. „Nijako nesúvisí s požiadavkami Rakúska,“ uzavrel Šarišský. Na treťom a štvrtom bloku elektrárne Mochovce prebehlo za posledných päť rokov už vyše desať podporných medzinárodných misií.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Na dostavbu Mochoviec sa chceli prísť pozrieť aj slovenskí vládni predstavitelia, predseda vlády Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga. Ich návšteva sa však nateraz odkladá. Podľa informácií portálu vEnergetike.sk, slovenský premiér by sa mal k téme dostavby mochoveckých blokov vrátiť niekedy začiatkom jesene.

Ostrá kritika z Rakúska

Slovenský predseda vlády chcel pozvať do Mochoviec aj dnes už bývalého rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Pozvánku mu adresoval minimálne prostredníctvom médií po tom, čo rakúsky kancelár ostro skritizoval dostavbu nových mochoveckých jadrových blokov. Rakúšanov však čakajú v septembri predčasné parlamentné voľby. Dá sa však očakávať, že zo strany rakúskych politikov sa budú útoky na nové mochovecké bloky stupňovať, keďže ich čaká predvolebná kampaň, a protijadrová téma je u rakúskych politikov viac než pravdepodobná.

Minister hospodárstva Peter Žiga Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

V Mochovciach sa v súčasnosti dostavujú dva jadrové bloky. Tretí mochovecký blok by mali podľa najnovších oficiálnych informácií uviesť do prevádzky začiatkom budúceho roka a štvrtý o rok neskôr. Tretí blok je dokončený na 98,83 % a štvrtý na 86,63 %. V lete by mal byť tretí blok pripravený na zavážanie jadrového paliva. V súčasnosti elektrárne vyhodnocujú takzvanú horúcu hydroskúšku, ktorá je posledným veľkým míľnikom pred samotným navážaním jadrového paliva. Rozpočet dostavby Mochoviec je v súčasnosti nastavený na 5,67 miliardy eur.