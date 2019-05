Slovensko potrápi zlé počasie: Výstrahy pred silným vetrom, ale aj snežením

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom či možným snežením na severe Slovenska. Výstrahy platia dnes od 8:00 až do 23:00.

Silný vietor potrápi najmä západné a východné Slovensko, pričom ide prevažne o okresy vo všetkých krajoch s výnimkou Žilinského kraja. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť miestami rýchlosť až 70 kilometrov za hodinu.

Pred snežením meteorológovia vystríhajú na severe, výstrahy platia pre Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky a Prešovský kraj. Informácie priniesol ústav na svojej oficiálnej webovej stránke shmú.sk.

Zdroj: shmu.sk

Cestári museli pre sneh zasahovať na horských priechodoch Vernár a Podspády

Cestári museli v noci na pondelok pre sneh zasahovať na horských priechodoch Vernár a Podspády. Informoval o tom riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla.

„Vzhľadom na to, že teploty sa na týchto dvoch miestach dostali na úroveň nula, resp. tesne pod nula stupňov Celzia, tak tam súvisle snežilo,“ uviedol s tým, že snežiť začalo v nedeľu (5. 5.) počas dňa. Prvý sneh sa na cestách podľa jeho ďalších slov topil, s príchodom nižších teplôt sa na vozovke ale začal udržiavať a preto bola potrebná jej údržba.

„Prvý výjazd sme na horskom priechode Vernár mali o 21.30 h a na Podspádoch o 22.00 h,“ priblížil Barilla s tým, že vo výkone mali pre oba priechody po jednom sypači. „Celkovo sme prepluhovali približne 60 kilometrov ciest a posypali 35 kilometrov ciest kamenivom a desať ekologickým posypovým materiálom,“ vyčíslil.

Všetky cesty sú podľa jeho ďalších slov zjazdné a situácia je stabilizovaná. Doplnil, že vo vyšších polohách vzhľadom na nižšie teploty dochádza aj naďalej buď k sneženiu, alebo dažďu. „Situáciu monitorujeme a stále operatívne zasahujeme tam, kde je to potrebné,“ pokračoval riaditeľ. Očakávajú, že takéto počasie bude pretrvávať počas pondelka i utorka (7. 5.). „Budeme priebežne pluhovať a posypávať, tiež budeme mať nasadených vodičov do výkonu cez deň i v noci,“ uzavrel.

Mierna lavínová hrozba platí len v najvyšších polohách Tatier

V najvyšších polohách Vysokých Tatier platí v pondelok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Malá lavínová hrozba (prvý stupeň) trvá v najvyšších polohách Západných a Nízkych Tatier. Vo Veľkej a Malej Fatre je už len nesúvislá snehová pokrývka.

Podľa Martina Buliaka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby je starý podkladový sneh už firnový a všeobecne dobre spevnený. „Nový sneh z poslednej periódy sneženia nie je dostatočne zviazaný s podkladovou firnovou vrstvou. Na strmých svahoch je ho možné veľkým dodatočným zaťažením uvoľniť. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch,“ upozornil.

V pondelok ráno bolo na horách polooblačné až zamračené počasie. Fúkal silný severný až severozápadný vietor. Teplota vzduchu sa ráno o 7.00 h pohybovala v rozpätí od mínus šesť do plus tri stupne Celzia. Za posledných 24 hodín pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu prevažne na severných orientáciách Vysokých Tatier.