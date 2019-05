Počasie sa vyšantí: Dáždniky neodkladajte, očakávajte aj studený front od západu

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pred zvlneným studeným frontom, ktorý v sobotu postúpi od západu do strednej Európy, bude do našej oblasti od juhozápadu prúdiť teplý vzduch. Maximá teploty budú v intervale od 16 stupňov Celzia na severe do 23 stupňov Celzia na juhu a prehánky či búrky sa vyskytnú len ojedinele, najmä na východe. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom profile na sociálnej sieti.