Okamih, ktorý poznačil dejiny: Pred 100 rokmi vyhasol život generála Štefánika v troskách lietadla

Milan Rastislav sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách na západe Slovenska. Pochádzal z početnej rodiny, mal 11 súrodencov a bol v poradí šiestym synom evanjelického kňaza Pavla Štefánika. Stredoškolské roky strávil na lýceách v Bratislave, Šoproni aj Sarvaši.

Vášnivý astronóm

Zo štúdia stavebného inžinierstva v Prahe po dvoch rokoch prestúpil na štúdium astronómie. V roku 1904 sa stal doktorom filozofie a zamieril do Francúzska. V Paríži sa stretol s francúzskym astronómom Julesom Janssenom, spoluobjaviteľom hélia a priekopníkom spektroskopie, a ako hosť na hvezdárni v Meudone vytvoril svetový rekord v dĺžke pobytu na vrchole Mont Blanc. Podnikal expedície za zatmeniami Slnka a snažil sa vybudovať vlastné observatórium. Cestoval do Turkestanu, na sever Afriky a na Tahiti, kde v roku 1910 pozoroval Halleyovu kométu.

Prvá svetová vojna

"Štefánikovu ďalšiu kariéru vedca a diplomata prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. V auguste 1914 bol menovaný za rytiera Radu čestnej légie. Napriek zlému zdravotnému stavu sa prihlásil do francúzskej armády a po absolvovaní leteckého výcviku bojoval v hodnosti podporučíka v rámci stíhacej leteckej skupiny MF-54 na západnom fronte; vyznamenal sa najmä v "druhej bitke artoiskej". Vo francúzskej armáde zorganizoval aj meteorologickú službu. Od jesene 1915 pôsobil na vlastnú žiadosť v zostave leteckej skupiny MFS-99 na exponovanom srbskom fronte. Po návrate zo Srbska sa Štefánik 13. decembra 1915 stretol v Paríži s Edvardom Benešom," píše na svojej stránke Vojenský historický ústav (VHÚ).

Podľa VHÚ bola otázka vytvorenia autonómneho čs. zahraničného vojska, légií ako rozhodujúceho prejavu vôle Slovákov a Čechov po národnej slobode a prvého kroku uznania budúceho samostatného Česko-Slovenského štátu, od začiatku jedným z najdôležitejších cieľov ČSNR.

V jeho prospech sa Štefánik výrazne angažoval v Taliansku, Rumunsku, Rusku, Veľkej Británii a USA. Od apríla 1916 pôsobil v Taliansku a dal výrazný impulz k letákovej akcii, v ktorej nabádal slovanských vojakov rakúsko-uhorskej armády k prebehnutiu na taliansku stranu. Podarilo sa mu získať významné kontakty medzi talianskou politickou elitou.

Významná zmluva

21. apríla 1918 podpísal Štefánik v Ríme zmluvu medzi talianskou vládou a Československou národnou radou o formovaní vojenských jednotiek v Taliansku. Zmluva býva označovaná ako prvé faktické uznanie budúceho Československa zo strany dohodových mocností. Vzniknuté čs. légie v Taliansku sa potom zapojili do radu náročných bojov na talianskom fronte (Doss Alto, Piava).

V júni 1918 Štefánika menovali do hodnosti francúzskeho brigádneho generála. Spolu s generálom Janinom odišiel v auguste cez USA a Japonsko k čs. légiám na Sibír, kde vykonal ich reorganizáciu vo velení a zrušil zvyšky dobrovoľníckej samosprávy.

Vznik Československa

Dočasná exilová vláda na čele s Tomášom Garrigue Masarykom, ministrom zahraničia Eduardom Benešom a ministrom vojny Milanom Rastislavom Štefánikom bola ustanovená 26. septembra 1918 a 18. októbra v Paríži publikovala tzv. Washingtonskú deklaráciu, ktorá v podstate znamenala vyhlásenie samostatnosti. V texte adresovanom USA odmietla autonómiu českého a slovenského národa vo federalizovanom Rakúsko-Uhorsku. Ústredným orgánom domáceho odboja bol Národný výbor československý, ktorého predsedom bol Karel Kramář. Výbor pripravoval prevzatie moci a vytváral štruktúru budúceho štátu.

Keď 27. októbra 1918 viedenská vláda vyjadrila ochotu rokovať o mierových podmienkach prezidenta Wilsona, Pražania to pochopili ako kapituláciu monarchie. Vypukli živelné demonštrácie, ktoré 28. októbra 1918 vyvrcholili vyhlásením samostatnosti a v krajine prevzal moc Národný výbor. Medzitým v Ženeve jednala česká delegácia vedená Kramářom s predstaviteľmi zahraničného odboja na čele s Benešom. Rokovania sa skončili 31. októbra a bolo na nich rozhodnuté, že Československo bude republikou a Masaryk prezidentom.

Letecké nešťastie

"Vo februári 1919 sa čs. minister vojny, gen. Štefánik, vrátil do Európy, krátko sa zúčastnil na mierových rokovaniach v Paríži. Vynaložil maximálne úsilie, aby sa urýchlil návrat čs. légií z Ruska do vlasti. Zároveň ho prezident Masaryk poveril riešením napätých vzťahov medzi francúzskou a talianskou vojenskou misiou v ČSR. 20. apríla 1919 pricestoval Štefánik na rokovanie do Talianska, kde vykonal aj prehliadku čs. domobraneckých práporov v Gallarate. 4. mája 1919 nastúpil na letisku Campo Formido pri Udine do dvojplošníka typu Caproni Ca.33, aby sa vrátil do vlasti. Pri pristávacom manévri sa však lietadlo zrútilo neďaleko Ivanky pri Dunaji," opisuje vývoj nešťastných udalostí VHÚ. Celá posádka vrátane Štefánika zahynula.

Okolnosti havárie talianskeho bombardovacieho lietadla Caproni 450, pri ktorej zomreli generál Štefánik, pilot Gabriele Aggiusti, poručík Giotto Mancinelli Scotti a seržant Umberto Merlini, ostali dosiaľ nevyjasnené. Milan Rastislav Štefánik je pochovaný v mohyle na Bradle.

100. výročie smrti

Festival letectva v Piešťanoch - Dvojdňový program festivalu má za cieľ pripomenúť si 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika. Sobotný program bude zahŕňať okrem leteckej akrobacie aj rekonštrukciu Štefánikovho letu z Talianska. Riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa spresnil, že ho vykoná letka Slovenskej federácie ultraľahkého lietania, ktorá sa bude presúvať aj ponad Mohylu Milana Rastislava. Festivalu sa zúčastní ako hosť aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Návštevníci sa môžu tešiť aj na výsadok piateho pluku špeciálneho určenia či prelet letky Ministerstva vnútra SR. Nedeľa bude orientovaná najmä na detských divákov, ktorí sa môžu tešiť na najväčšiu detskú zónu na Slovensku, tvrdí Štoksa.

Vysielanie RTVS - Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika pripravil RTVS bohatý televízny a rozhlasový program. Divákom a poslucháčom prinesie najmä diskusie, dokumenty, premiéru bude mať aj detský seriál Mohyla.

Pamätné mince - Národná banka Slovenska minulý štvrtok vydala striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote desať eur a pamätnú mincu v nominálnej hodnote dve eurá s tematikou Milan Rastislav Štefánik - 100. výročie úmrtia.

Nový film Generál M. R.Štefánik – Osloboditeľ – Minister obrany Peter Gajdoš uviedol v pondelok na pôde Vojenského historického múzea v Piešťanoch nový krátkometrážny film Generál Milan Rastislav Štefánik – Osloboditeľ. "Veríme, že dokáže osloviť predovšetkým mladých ľudí, pretože je dôležité podporovať povedomie o vojenskej histórii našej krajiny," uviedol minister. Povedal, že sedem minút trvajúci film sa stane súčasťou podujatí ozbrojených síl, VHÚ i rezortných múzeí. Od 3. mája bude film k dispozícii všetkým záujemcom aj na www.youtube.com. Má anglické a francúzske titulky.

Spomienkové podujatie v Brezovej pod Bradlom - Celonárodná spomienková slávnosť na Bradle začne v sobotu 4. mája o 13:00 preletom lietadiel zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska a Talianska, teda krajín, ktoré sú spojené so životom Štefánika. Pokračovať bude slávnostným aktom kladenia vencov, príhovormi hostí a ďalším programom. Jeho súčasťou bude aj slávnostné zapálenie vatier.

V tento deň si Štefánika pripomenú dopoludňajším programom aj v Brezovej pod Bradlom či v jeho rodných Košariskách. Z Košarísk pôjde predpoludním na Bradlo sprievod po historickej ceste, po ktorej viezli aj mŕtve telá Štefánika a troch talianskych letcov. Do Brezovej pod Bradlom bude v sobotu 4. mája vypravený mimoriadny osobný vlak s odchodom z Bratislavy – Hlavnej stanice o 6.45.