Za každý vyrúbaný strom pribudnú dva nové: Štátne lesy vysadia 12 miliónov stromčekov

• Štátne lesy pokračujú v každoročnom vysádzaní nových stromčekov, túto jar to bude viac ako 12,5 mil. stromčekov

• Za každý vyrúbaný strom sa posadia dva nové

• Sadí sa aj tam, kde boli kalamity (vietor alebo podkôrnikový hmyz zničil stromy)

• Najväčšie zastúpenie bude mať buk, smrek, borovica, jedľa, dub, smrekovec a javor.

„Doposiaľ sme vysadili 2,5 milióna stromčekov najmä v južnejších okresoch a na južných svahoch, kde začína rozvoj vegetácie skôr. Túto jar máme plánovaných vysadiť ich až 12 miliónov a preto pred nami stojí v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov ešte kopec práce. Postupne sa v priebehu apríla a mája začnú zalesňovať aj chladnejších oblasti stredného a severného Slovenska, kde nám aktuálne výsadbu komplikuje sneh a zamrznutá pôda v porastoch a lesných škôlkach na ktorých sú pestované sadenice“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

Zalesňovanie sa koncentruje najviac na obnovu borovicových porastov na Záhorí a taktiež na obnovu plôch po podkôrnikovej kalamite v Nízkych Tatrách, Slovenskom Rudohorí, na Kysuciach a Turci. Podiel ihličnatých a listnatých drevín je z celkového počtu plánovanej výsadby takmer vyrovnaný.

Viac ako tretinu všetkých sadeníc predstavuje naša najzastúpenejšia drevina buk – 4,7 milióna kusov. Z ďalších listnatých drevín to bude viac ako milión kusov duba a viac ako štvrť milióna sadeníc javora. Z ihličnatých drevín majú najväčšie zastúpenie sadenice smreka – 2,3 milióna kusov, borovice – 1,8 milióna a takmer 1,1 milióna sadeníc jedle.

Sadenice využívané na obnovu lesa sú pestované na lesných škôlkach rozmiestnených po Slovensku. Pochádzajú zo semien nazbieraných z najkvalitnejších zdrojov v blízkych regiónoch, čo zabezpečuje rast pôvodných, miestnym pomerom prispôsobeným stromom. Zo zeme vybrané sadenice sa pobalia do zväzkov a prevezú do tzv. snehových jám na jednotlivých obvodoch, kde na vrstve snehu zasypané pilinami prečkajú do času, kedy rozmrzne zem a bude ich možné vysadiť do pôdy.

Umelá výsadba sadeníc stanovište pôvodných drevín sa realizuje najmä na plochách po vykonanej ťažbe, resp. na plochách, kde predchádzajúce zalesňovanie nebolo úspešné z dôvodov neskorých mrazov, letného sucha alebo ohryzu sadeníc zverou. Nie všetky plochy sa však po vykonanej ťažbe musia umelo zalesňovať. Postupným uplatňovaním cielených činností podporujúcich vývoj dosplého porastu ešte pred jeho vyťažením môže dôjsť k tvorbe semien a následne nového porastu z prirodzeného zmladenia. Takýmto spôsobom je v rámci spravovaného územia LESMI SR obnovovaných takmer až polovica plochy.

• Štátny podnik LESY SR obhospodaruje 884.490 hektárov lesných pozemkov (štátom vlastnené pozemky predstavujú 704.240 ha) – údaje k 31.12.2018

• Od roku 2007 vysadili LESY SR viac ako 218 mil. sadeníc lesných drevín. V priemere je až 42% plôch obnovovaných prostredníctvom prirodzeného zmladenia.

• LESY SR sú držitelia osvedčenia v systému PEFC, a to na celej výmere spravovaného lesa a osvedčenia v systéme FSC na desatine územia (86 tis ha OZ Prešov a Trenčín). Uvedené certifikáty sú dokladom, že LESY SR v lesoch hospodária v súlade so schválenými štandardami trvalo udržateľného hospodárenia.