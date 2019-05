Vojenské lesy idú proti zákonu, tvrdia aktivisti: Pri postrekoch lesov sa ho snažia obísť

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

BRATISLAVA - Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR pri plánovaných postrekoch dubových lesov proti mníške veľkohlavej obchádza zákon. Tvrdí to občianska iniciatíva My sme les, ktorá v tejto súvislosti doručila Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR podnet na prešetrenie. Aktivisti sú presvedčení, že podnik chce striekať plochy do dvoch hektárov (ha) len preto, aby sa vyhol nutnosti získať povolenia od orgánu ochrany prírody.