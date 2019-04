Téma brexit: Johnson odmieta colnú úniu s EÚ, odchod bez dohody by bol podľa Hogana šialený

Wright uviedol, že plne podporuje názor premiérky Theresy Mayovej, že je nutné nájsť východisko zo súčasnej situácie. "Teraz musíme hovoriť o tom, čo by mohlo fungovať," povedal Wright pre spravodajskú spoločnosť BBC. "Na to sú tieto rozhovory" s labouristami, dodal a vyjadril nádej, že sa v nich podarí dospieť k "rozumnému záveru". Podľa BBC by premiérka Mayová v snahe získať podporu Labouristickej strany mohla na rokovania prísť s ponukou, že Británia po svojom odchode z EÚ zostane v stálej colnej únii s európskym spoločenstvom.

BBC konštatovala, že ak by Mayová túto ponuku skutočne predložila, bol by to z jej strany významný posun, pretože doteraz túto možnosť dôsledne vylučovala. Na druhej strane to bol jeden z návrhov na riešenie situácie obhajovaných Labouristickou stranou, ktorá počas víkendu vyjadrila sklamanie, že vládny tábor na rokovaniach nepreukázal dostatočnú pružnosť.

Komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v pondelok v rozhovore pre spravodajský portál France Info vyhlásil, že on osobne je "presvedčený", že Británia tento piatok (12. apríla) nevystúpi z Únie bez dohody. Následne spresnil, že dúfa, že nedôjde k zmluvne neriadenému odchodu. Dodal, že možnosť "bez dohody by bola skutočne najhorším spomedzi riešení", ktoré si "neželá ani európska a ani britská strana".

Británia by mala odísť z EÚ v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska súhlas s ďalším odkladom termínu tzv. brexitu od zvyšných členov Únie, ktorí už súhlasili s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.

Bývalý šéf britskej diplomacie Johnson odmieta colnú úniu s EÚ

Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson v pondelok uviedol, že Británia nesmie súhlasiť s trvalou colnou úniou s Európskou úniou. Vyjadril sa tak v čase špekulácií, že vláda navrhne takúto dohodu, aby si zaistila podporu opozície pre schválenie dohody o tzv. brexite, uviedla agentúra AP.

Johnson konštatoval pre denník Daily Telegraph, že colná únia navrhovaná lídrom opozičných labouristov Jeremym Corbynom "zotročí" Spojené kráľovstvo. "Nemali by sme súhlasiť s tým, aby sme boli členovia EÚ bez hlasovacieho práva podľa kapitulácie navrhovanej Jeremym Corbynom - to sa nemôže a nesmie stať a ani nestane," dodal Johnson na Twitteri.

Brexit bez dohody by bol podľa eurokomisára Hogana šialený

Prípadný odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody považuje eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan za "jednoducho šialený". Eurokomisár v poslednej dobe pripravoval plány pre poľnohospodársky sektor, ktoré majú zabezpečiť, aby bol dopad na európskych farmárov v prípade "tvrdého" brexitu čo najmenší.

Ír Hogan však stále dúfa, že rokovania medzi britskou premiérkou Theresou Mayovou a lídrom opozičných labouristov Jeremym Corbynom budú viesť k želanému výsledku. "Napriek šialenstvu okolo bexitu stále verím, že zdravý rozum zvíťazí," poznamenal Hogan.

Macron aj Merkelová budú deň pred summitom EÚ viesť rozhovory s Mayovou

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v utorok stretne s britskou premiérkou Theresou Mayovou, deň pred summitom EÚ, kde Mayová podľa očakávania požiada Úniu o ďalší odklad tzv. brexitu. V pondelok o tom informoval úrad francúzskeho prezidenta. Obaja lídri sa majú zísť o 18.00 h SELČ, pričom premiérka odcestuje v utorok aj na rozhovory o brexite do Berlína. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Mayovú bude v Berlíne hostiť nemecká kancelárka Angela Merkelová. Rokovanie političiek sa teda bude konať takisto deň pred rozhodujúcim summitom EÚ - Mayová dúfa, že tam presvedčí partnerov, aby schválili ňou navrhovaný ďalší odklad vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie do 30. júna.

"Kancelárka a britská premiérka si budú vymieňať názory na odchod Británie z EÚ, ako aj na stredajšie zasadnutie Európskej rady," uviedol Merkelovej hovorca Steffen Seibert. Poznamenal, že konečné rozhodnutie o Mayovej žiadosti urobí všetkých zvyšných 27 členov EÚ.

Avšak "v takých ťažkých a mimoriadne napätých situáciách, aké vládnu v Británii a v dvadsaťsedmičke EÚ, vždy existujú dobré dôvody, aby sa všetci najprv navzájom rozprávali, až potom stanovili posledný konečný termín," povedal Seibert. Berlín takisto zdôraznil, že je dôležité, aby zvyšní členovia EÚ rozprávali jedným hlasom, či prijmú alebo neprijmú Mayovej žiadosť o nový odklad brexitu. "Ráznosť a jednomyseľnosť sú na zasadnutí Európskej rady zásadné," zdôraznil Seibert.