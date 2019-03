Hnutie OĽaNO prichádza s balíkom protikorupčných opatrení

"Treba sa venovať aj prevencii, aby sa takéto kauzy nestávali," uviedla s tým, že Slovensko sa prepadáva v mnohých medzinárodných rebríčkoch, ktoré merajú kvalitu podnikateľského prostredia. Európski aj domáci investori sa podľa nej sťažujú na neférové praktiky vo verejnom obstarávaní, prideľovaní eurofondov a na slabú vymožiteľnosť práva. "Vládna koalícia miesto toho, aby sa zaoberala systémovými zmenami, tak chce znížiť dane pre firmy," uviedla s tým, že toto problémy nevyrieši, ale sa pretavia do správania firiem. "Chceme pomôcť ľudom aj podnikateľom. Preto predkladáme protikorupčný balíček, keď vláda konkrétne opatrenia nerobí," uviedla.

Prvým z opatrení je zmena v zákone o eurofondoch. "Vláda zle manažuje eurofondy, za minulý rok sme prišli o 81 miliónov eur v jedinom operačnom programe Výskum a inovácie," uviedla. OĽaNO navrhuje stanoviť odborné kritériá na hodnotiteľov, transparentné zverejňovanie hodnotiacich posudkov, ale aj hodnotiteľov. "Žiadame kontrolu veľkých projektov cez útvar Hodnota za peniaze. Každý veľký projekt by mal byť takto posúdený útvarom Hodnota za peniaze," uviedla. Druhé opatrenie predstavuje výber zástupcov štátu do štátnych podnikov. "Navrhujeme transparentné kritériá a aby sa do dozorných orgánov dostávali odborníci," priblížila.

Hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov je tretím návrhom. "Pri kauze advokát Radomír Bžán nominanti Smeru-SD podpísali vysokú odmenu, ktorá bola viac ako 70 miliónov eur. Ale jediné, čo sa vládnym nominantom stalo, bolo, že odišli z funkcie a dostali obrovské odstupné. Šéf predstavenstva podniku dostával plat na úrovni predsedu vlády," uviedla s tým, že je neakceptovateľné, ak nikto nenesie osobnú zodpovednosť za zlé hospodárenie s prostriedkami štátu. Bžán mal dostať odmenu za vyhratý spor o elektráreň v Gabčíkove.

Ľudia by mali mať možnosť kontrolovať prírastok majetku politikov v ich majetkových priznaniach. "Niektorí politici po rokoch v politike nosia dvadsaťtisícové hodinky," povedala a uviedla, že by mala byť lepšia kontrola prírastku majetku verejných funkcionárov.

Posledné dva zákony sa týkajú kontroly. "Potrebujeme mať silné kontrolné inštitúcie - Najvyšší kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Chceme posilniť nezávislosť NKÚ a rozsah jeho kontrol, ktoré by mal vykonávať," podotkla. Zároveň dodala, že navrhujú zaviesť možnosť vylúčiť majetkovo prepojené firmy z verejného obstarávania. Túto právomoc by mal mať práve ÚVO.

"Korupcia ničí životy, ochudobňuje krajinu a vysáva z nej cenné zdroje, ktoré by mohli byť použité na školstvo, zdravotníctvo, cesty," povedala Remišová. Je presvedčená, že len v spravodlivom štáte bez korupcie sa ľudom bude lepšie žiť. "Po parlamentných voľbách chceme vytvoriť vládu, ktorá bude problémy riešiť a nie vytvárať," uzavrela.

Trojicu zákonov - Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade, Zákon o verejnom obstarávaní a Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov parlament prerokuje na schôdzi parlamentu, ktorá sa začne v utorok 26. marca. Zvyšné tri opatrenia na nasledujúcej schôdzi NR SR.