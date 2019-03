FOTO Masívny požiar kamióna v Rajke: Bratislava sa upcháva pre viaceré nehody

"Po príjazde na miesto udalosti bolo zistené, že ide o požiar celého návesu s kabínou vodiča. Hasiči momentálne pracujú na likvidácii požiaru," uviedlo operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Kolóny v hlavnom meste

V pondelok ráno treba na viacerých úsekoch v Bratislave a pri vstupe do hlavného mesta rátať so zdržaním aj s nehodami. Zdržanie je do 30 minút. Nehody podľa Zelenej vlny RTVS odstraňujú v Bratislave na Galvaniho smerom na Rožňavskú, blokovaný je ľavý pruh, a tiež v Bratislave na Ulici Svornosti pred križovatkou s Kazanskou v smere z Rovinky, v úseku sa vodiči zdržia. Na Ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta vodiči zdržia do 20 minút.

Stella centrum informuje aj o nehode za Stupavou v smere do Záhorskej Bystrice a o zdržaní v Bratislave na Račianskej v smere do mesta, kde si vodiči počkajú desať minút. Zelená vlna RTVS ďalej upozorňuje na zdržanie na úsekoch za Slovenským Grobom smerom do Bratislavy - Vajnôr, kde vodiči hlásia zdržanie do 30 minút. Kolóna je aj v Bratislave na D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most, zdržanie hlásia 15 minút.

Ďalej na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú je zdržanie 20 minút a na D1 od letiska po Prístavný most, kde si vodiči počkajú v kolóne 20 minút. Na D1 tesne pred Bratislavou v smere zo Senca stojí v ľavom pruhu auto s defektom, treba rátať s 20-minútovým zdržaním.