Slováci, pripravte sa na silný vietor: FOTO Hrozia aj lavíny, problémy aj na cestách

BRATISLAVA - Vo všetkých pohoriach dnes pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo t.j. 3. stupeň z 5-dielnej stupnice. Vplyvom postupného oteplenia počas noci sa snehový profil do výšky 2000 m n.m. premočil a oťažel. Nad 2000 m n.m. počas poslednej periódy sneženia silný vietor vytvoril hlavne na záveterných stranách štítov a hrebeňov nebezpečné dosky a snehové vankúše. V pondelok bude fúkať silný vietor.

Nebezpečné sú preto svahy vo všetkých výškach pohorí, pričom v stredných polohách hrozia lavíny z mokrého snehu v najvyšších polohách doskové lavíny. V priebehu dňa sa môžu vyskytnúť aj spontánne lavíny menších rozmerov. Vo vysokých polohách nad 2200 m n.m. sa na severných a tienistých svahoch nachádzajú kritické vrstvy krúpkov a hranatozrnného snehu, ktoré tiež môžu byť potencionálnou klznou plochou lavín. Počas poobedia je na južných svahoch možný výskyt hlavne menších lavín z mokrého snehu, na trávnatom podklade aj kĺzavé (základové) lavíny.

Očakáva sa silný vietor

Výstraha pred vetrom sa týka noci z nedele na pondelok (18.3.) a zasiahne viacero okresov. Na horách môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 km/h.

Zdroj: shmu.sk

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre. Zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter sa miestami vyskytuje na ceste II/526 v úseku hr. okr. DT/PT - Kokava nad Rimavicou.

Upozornenie pre vodičov

Pre hmlu je dohľadnosť do 50 m v lokalite Trnava a Buková. Dohľadnosť do 100 m je v okolí lokality Bratislava, Šamorín, Senec a Sedlo Besník. Dohľadnosť do 200 m je v lokalite Pezinok, Závod,, Čierne Polesie, Horné Ozorovce a Šturec.

Celú zimnú sezónu sú uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom) pre vozidlá nad 10 m, Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), Šútovce (cesta III/1774). Skýcov (II/511) pre vozidlá nad 3,5 t.

Neudržiavané cesty v zime: II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie, III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576) sú uzatvorené pre všetku dopravu.

Vietor v Tatrách a na juhozápade

Do pondelka 18. marca bude veterno najmä na juhozápade krajiny. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre niektoré okresy Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Miestami sa tam očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 65 – 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do pondelka do 6.00 h.

Veterno bude do pondelka do 3.00 h aj v okolí Vysokých a Nízkych Tatier. V okresoch Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica sa očakáva nad pásmom lesa miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 – 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodali meteorológovia.