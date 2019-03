Voľba nového policajného prezidenta sa blíži: O post zabojuje šesť uchádzačov

"Rezort vnútra momentálne skúma, či dokumenty predložené do výberového konania spĺňajú zákonné požiadavky," ozrejmil rezort. Následne v zmysle zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke ich životopisy, dátum a miesto výberového konania. Tí, ktorí spĺňajú podmienky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční pred sedemčlennou komisiou. Na platnosť rozhodnutia komisie je podľa rezortu potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov.

Zápisnica o výberovom konaní sa zverejní na webe ministerstva do piatich dní od jeho uskutočnenia. Rezort doplnil, že ministerka vnútra musí do 15 dní od predloženia zápisnice predostrieť najmenej troch uchádzačov parlamentnému výboru pre obranu a bezpečnosť. "Ak výbor neodporučí vymenovať nikoho, rezort vnútra do 30 dní vyhlási nové výberové konanie," doplnil. Výberové konanie na post policajného prezidenta a riaditeľa inšpekcie vyhlásil rezort vnútra 5. februára. Prihlásiť sa mohli do piatka (8. 3.). Voľba bude prebiehať s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu Denisy Sakovej (Smer-SD) zavádza väčšiu transparentnosť do výberu.