VIDEO Príbeh misionárky Danice (†42), obete leteckého nešťastia: Zanechala po sebe silný odkaz

Jej blízki na ňu spomínajú ako na večne pozitívnu osobu so zmyslom pre spravodlivosť. Pomáhala ľuďom, zvečňovala momenty z ich každodenného života. Ako uviedol Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, kde dlhoročne pôsobila, jej fotografie odzrkadľovali aj jej osobnosť.

Danica bola pre neziskovú organizáciu jedným z kľúčových ľudí, ktorí sa angažovali v afrických krajinách. "Päť rokov strávila v Keni, žila v Nairobi, pracovala pre podpornú kanceláriu, ktorá pomáhala rakúskej aj slovenskej koledníckej akcii. Spolupracovali sme veľmi úzko a po jej návrate na Slovensko päť rokov pracovala ako projektová manažérka Dobrej noviny. To, čo sa stalo, je pre nás veľká strata, po pracovnej, aj po ľudskej stránke," povedal M. Čaučík.

Túžba pomôcť

Kolegovia Danicu označili aj ako most s Afrikou. Podľa Čaučíka sa jej láska k tejto krajine jednoducho zrodila v jej srdci. Typická bola pre ňu túžba pomôcť. Keď sa naskytla možnosť spolupráce, o pozíciu sa ihneď uchádzala práve vyštudovaná učiteľka. Napokon sa uchytila ako rozvojová poradkyňa v Nairobi.

Marián Čaučík si myslí, že táto snímka najviac vystihuje Danicin charakter. Zdroj: Topky/Maarty

"Keňania aj z mojej skúsenosti sú Slovákom veľmi blízki, aj mentalitou. Našla tam mnoho priateľstiev aj hlbších vzťahov. A myslím si, že ten vzťah stále rástol a Danica aj svojimi cestami, svojimi ďalšími skúsenosťami, vedela pomôcť tento most viac budovať aj nám," priblížil riaditeľ organizácie.

Obava, ktorá sa potvrdila

Po tom, ako Marián Čaučík zachytil správu o tom, že v Etiópii spadlo lietadlo, ktoré smerovalo do Kene, nastúpili prvé obavy. "Práve v sobotu večer odlietala z Viedne do Adis Abbeby. A presne odtiaľ mala spájajúci let do Nairobi, do kenského hlavného mesta. Posledné roky často na tieto cesty lietame s Ethiophian Airlines, lebo je to najväčšia a spoľahlivá spoločnosť. Nečakali sme, že toto by mohlo nastať. Tak som začal skúmať, či išla naozaj tým letom," opísal prvotné pocity.

Spomienka na kamarátku a kolegyňu v jej kancelárii. Zdroj: Topky/Maarty

Nasledovalo overovanie cez cestovnú kanceláriu, sledovanie správ, telefonáty na konzulát. Až po niekoľkých hodinách sa potvrdilo najhoršie.

Jasný odkaz

Danica sa podľa jej kolegov vyznačovala tým, že svoju prácu nerobila povrchne. Poznala aj osobné príbehy ľudí, s ktorými pracovala v teréne. "Mnohé osudy zachytila svojím fotoaparátom i perom. Ako fotografke i autorke textov jej vždy záležalo na tom, aby bola situácia ľudí žijúcich v chudobe zobrazovaná reálne, bez predsudkov a s nádejou," píše sa v stanovisku organizácie.

Zdroj: Dobrá novina

Na otázku, aké slová by podľa Mariána Čaučíka Danica adresovala ľuďom, ktorí by sa chceli venovať podobným veciam, ako ona, reagoval jasne. "Myslím, že Danica by odkázala, že treba žiť naplno každý deň a treba byť otvorený pre druhých ľudí. Či vašich priateľov, ktorých poznáte, alebo ľudí, ktorí majú nejakú potrebu a núdzu. Ona takto žila a myslím si, že by tak žila aj naďalej," povedal v súvislosti s nešťastím.

Danica v práci rozdávala dobrú náladu: Miesto po nej však zostalo prázdne. Zdroj: Topky/Maarty

Podľa jeho slov zanechala po sebe mladá misionárka silný odkaz. Že treba byť aktívny a využiť každý deň naplno, lebo človek nikdy nevie, čo sa môže stať. V jej práci, ktorá pomohla a inšpirovala mnohých, plánujú pokračovať. Kolegovia a zároveň kamaráti sa však zhodli na tom, že nešťastnú smrť Danice sprevádza aj jeden paradox. O tom, čo všetko robila pre ľudí, sa totiž verejnosť dozvedela až po tom, ako už nie je medzi nami.

Zdroj: Facebook/Danica Olexová

Lietadlo typu Boeing 737 Max 8 havarovalo v nedeľu, len šesť minút po štarte. Smerovalo z Addis Abeby do kenskej metropoly Nairobi. Na palube sa v čase nešťastia nachádzalo 157 ľudí. Nik neprežil. Príčina tragédie nateraz nie je známa, vyšetrovateľom sa však podarilo nájsť čierne skrinky, ktoré ju môžu pomôcť objasniť.

Okrem Danice o život prišli aj ďalší traja Slováci, najbližší poslanca NR SR Antona Hrnka. V momente stratil manželku, syna aj dcéru.