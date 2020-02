Smrteľne chorému Riškovi zostáva do podania liečby pár týždňov: VIDEO Obrovská pomoc aj z Británie

Riško B. s otcom Filipom

Zdroj: FB/Riško Dýchaj - malý bojovník s SMA1

BRATISLAVA – Riško Balint nemá ani dva roky, no musí bojovať viac ako dospelý človek. Je smrteľne chorý. Jeho rodičia by dali všetko za to, aby žil plnohodnotný život. Vlani v máji si vypočuli potešujúcu správu. Existuje liek, ktorý opraví Riškov chybný gén. Problém je, že reč je o najdrahšom lieku na svete. Chlapčekov prípad je dôkazom, že pri pomoci núdzi sú hranice len pomyslenou čiarou na mape.