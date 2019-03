Novým šéfom Štátnych lesov TANAP-u sa má stať developer: Slováci zúria, to je zlý vtip!

BRATISLAVA - Mnohí to považujú za zlý vtip, no na Slovensku je to realita. Novým šéfom Štátnych lesov národného parku TANAP sa má stať developer. Táto informácia neteší predovšetkým v období, kedy nás už aj samotná Európska únia upozorňuje na nadmerný úbytok lesných plôch v chránených územiach. A vymenovanie developera do takejto dôležitej funkcie nesignalizuje práve zmenu k lepšiemu.

Ani nie po roku sa mení riaditeľ príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku. Pavla Fabiana má v tejto funkcii nahradiť Rastislav Hutta. Ide o dlhoročného developera, ktorý je známy svojimi aktivitami v Nízkych Tatrách a okrem iného stojí aj za vybudovaním aquparku Tatralandia. Informovali o tom Podtatranské noviny na svojej stránke.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Slováci sú pobúrení a právom sa pýtajú, ako je možné, že človek, ktorý už na prvý pohľad nepôsobí práve ako ochranca prírody, má šéfovať takejto organizácii. Celý proces výmeny jej riaditeľa sa pritom udial priam až bleskovo rýchlo. Fabiana odvolali 23. januára a už na druhý deň bola zverejnená informácia o podmienkach nového výberového konania. Zapojili sa do neho len dvaja uchádzači vrátane Huttu. Druhý záujemca sa ale nakoniec konania nezúčastnil, takže de facto nebolo z koho vyberať. O výsledku výberového konania informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na svojich stránkach. "Výberového konania na obsadzovanú funkciu sa z dvoch príhlásených zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia overila jeho odborné znalosti, manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Rastislav Hutta dosiahol spolu 121 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí. Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje Ing. Rastislava Huttu vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA."

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Hutta by sa mal svojej novej funkcie ujať v polovici marca. V súvislosti s jeho doterajšími podnikateľskými záujmami v Tatrách podnikaním Huttu sa ale naozaj natíska otázka, či je to človek na správnom mieste. Známy je napríklad aj jeho zámer vybudovať v Demänovskej doline neďaleko Jasnej ďalšie lyžiarske stredisko pod názvom Šuľkovo, kde by na 13 kilometroch tratí vyrástlo dvanásť nových zjazdoviek. S týmto projektom ale nesúhlasia ani ochranári ani úradníci, pretože by zasahoval do vysoko chránených území. Jasná by pritom v tejto súvislosti mala slúžiť ako odstrašujúci príklad, pretože práve kvôli novým zjazdovkám tam došlo k vyrúbaniu obrovských zalesnených plôch. Na zamyslenie je aj osobnostný profil Rastislavu Huttu, ktorý sa na sociálnej sieti prezentuje trofejami mŕtvych zvierat či odkazmi na konšpiračné stránky.

Hutta bude ako nový šéf Štátnych lesov TANAP rozhodovať napríklad o hospodárení či ťažbe dreva v tejto oblasti. Vhľadom na to, že doteraz pôsobil ako developer, teda reálne hrozí konflikt záujmov. Ministerstvo v tom ale problém nevidí, pretože splnil všetky zákonné podmienky na ujatie sa funkcie riaditeľa, a teda je všetko v poriadku. Nuž, na Slovensku je to tak...