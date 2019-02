Boj o Vysoké Tatry naberá na obrátkach: VIDEO Ostré reakcie na návrh návštevného poriadku

Mimovládne organizácie sa postavili hlavne proti plánovanému uzavretiu celého územia Tatranského národného parku (TANAP) pre horolezcov na dobu celkom troch mesiacov v roku. Nepozdáva sa im ani zrušenie možností pre výkon ľahkej formy horolezectva či nemožnosť nástupu na túru pred úsvitom a jej ukončenia po západe slnka. Predloha počíta s vyčlenením 13 lokalít na výkon horolezeckej činnosti. Do rady oblastí zase nebude povolený vstup so psom.

VIDEO: Vyhlásenie Igora Kollera (horolezec, predseda SHS JAMES)

Kluby zastupujúce horolezcov, turistov a skialpinistov podali k návrhu nového návštevného poriadku hromadnú pripomienku. Podporili ju aj známi horolezci Zoltán Demján a Peter Hámor, ktorí v minulosti vystúpili na najvyššiu horu sveta Mount Everest. Deklarujú v nej, že „turistov, horolezcov, skialpinistov, horských lyžiarov, chatárov, nosičov a horských vodcov považujeme za neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Tatier.“

VIDEO: Vyhlásenie Petra Dragúňa (turista, predseda KST)

Nový návštevný poriadok podľa nich ignoruje faktickú realitu v posledných desiatok rokov. „Nepoznáme vedecký a štatistický dôkaz, že by športovo-rekreačná činnosť mala za následok zhoršenie stavu predmetov ochrany. Opak je realitou,“ zdôrazňujú s tým, že ako príklad poukázali na zvyšujúce sa a dlhodobo na vysokej úrovni sa držiace stavy kamzíkov.

Správca najstaršieho národného parku na slovenskom obmedzení pre turistov v Tatrách obhajuje ochranou prírody. „Sme zodpovední za to, aby sme národný park zachovali aj pre generácie, ktoré prídu po nás. Kamzíkov síce pribúda, ale sú tam aj iné biotopy,“ povedal riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. „Niektoré argumenty sú akceptovateľné, sú aj rozumné, ale zase niektoré mi pripadajú, ako keby ľudia zabudli, že už nežijeme v komunizme a nechcú rešpektovať vlastnícke práva. Našou snahou je nájsť dohodu,“ uzavrel Majko.

VIDEO: Vyhlásenie Michala Káčerika (horolezec a turista, prezident SVTS)

Okrem spomínaných obmedzení by sa naopak o dva týždne malo skrátiť trvanie sezónneho zákazu pohybu po vybraných turistických chodníkoch. Toto obmedzenie teraz každoročne platí od 1. novembra do polovice júna. Po novom by turisti mohli do vysokohorského terénu Tatier vyraziť už na začiatku júna.

Aktivity vo Vysokých Tatrách dlhodobo poznamenáva chýbajúce zónovanie národného parku, ktoré by okrem iného malo určovať, aké činnosti a v akom rozsahu budú v jednotlivých oblastiach povolené. Dokončenie týchto zón slovenských úrady opakovane odložili.

„Navrhujeme neprijať predložený návrh návštevného poriadku TANAP-u ako celok a vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej súčasťou okrem pracovníkov ŠOP budú aj zástupcovia mäkkej formy turizmu v TANAP-e. V diskusii so zainteresovanými stranami pripraviť moderný, jednoduchý, jasný, vykonateľný a nediskriminujúci návštevný poriadok,“ vyhlásili odporcovia nového poriadku.