Nečakaný zákaz v Tatrách: FOTO Správa TANAP-u čelí ostrej kritike, pes už nesmie do prírody?!

VYSOKÉ TATRY – Mnohí z nás považujú svojho psa za člena rodiny, najlepšieho priateľa. Automaticky ho brávame na rôzne výlety, aj do Tatier. No podľa nového návrhu návštevného poriadku TANAP-u to vyzerá tak, že týmto prechádzkam so psom môže byť koniec, čo Zvierací ombudsman pokladá za neprimerane reštriktívny krok. Nami oslovený riaditeľ TANAP-u ale tvrdí, že ich poslaním je zachovanie biodiverzity aj pre budúce generácie, a to aj za cenu čiastočných obmedzení niektorých záujmových skupín v národnom parku.

Správa Tatranského národného parku (TANAP) dokončila svoju odbornú prípravu návrhu nového návštevného poriadku, prebehli verejné prerokovania dotknutých strán a momentálne má verejnosť možnosť predkladať svoje pripomienky k návrhu do 21. marca tohto roku, následne sa všetky vyhodnotia a až tak dôjde k pokračovaniu schvaľovacieho procesu.

Zdroj: Getty Images

Úplný zákaz pohybu psov v alpínskom stupni ochrany navrhla správa národného parku, pretože mnohí turisti sa neriadili súčasnými pravidlami a ich voľne pobehujúce sa psy naháňali chránené zvieratá. „Správa TANAP-u si stojí za svojím odborným názorom a zdôrazňuje, že všetky navrhnuté úpravy v Návštevnom poriadku TANAP-u budú postavené na princípoch trvalej udržateľnosti, zachovaní biodiverzity a v neposlednom rade na bezpečnosti a pohodlí návštevníkov,“ zdôvodnil pre Topky.sk riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.

Zdroj: ŠOPSR

S jeho názorom sa však nestotožňuje iniciatíva Zvierací ombudsman. „Psy nesmú do kaviarní a reštaurácií. Do lesa smú, ale v poľovnom revíri ich môže pokojne niekto beztrestne zastreliť. Najnovšie by psy nemali mať povolený vstup ani do Tatier,“ uviedla iniciatíva, ktorá považuje navrhovaný zákaz pohybu psov v TANAP-e za neprimerane reštriktívny krok.

„Myslíme si, že je to absurdné. Konáme na všetkých troch "frontoch", aktuálne je nevyhnutné zastaviť návrh správy TANAP-u o tom, že v alpínskom stupni ochrany jednoducho už psy nebudú môcť byť vôbec, a to ani na vôdzke,“ podotkla iniciatíva pod taktovkou zvieracej ombudsmanky Zuzany Stanovej. Tá namiesto zákazu navrhuje radikálne zvýšenie pokút za pohyb v TANAP-e so zvieraťom, ktoré nie je uviazané na vôdzke, a to až na úroveň 2-tisíc eur.

Zdroj: ŠOPSR

„Len takéto opatrenie nebude zbytočné a vopred trestať poctivých majiteľov psov, ktorí navštevujú Vysoké Tatry. Takto vysoko určená sankcia zároveň zodpovedá aj spoločenskej nebezpečnosti a závažnosti priestupku a je primeraná chránenému záujmu, ktorým je v tomto prípade ochrana tatranskej prírody,“ zdôraznila Stanová s tým, že iniciatíva plánuje k návrhu nového návštevného poriadku národného parku podať hromadnú pripomienku. Pridala sa tak k jeho viacerým kritikom, medzi ktorých patria aj Slovenský horolezecký spolok JAMES, vodáci aj skialpinisti.

Zdroj: ŠOPSR

Šéf TANAP-u pripomenul, že napriek tomu, že zákon striktne zakazuje voľne pustiť psa v najprísnejšie chránených častiach národného parku aj v TANAP-e, evidujú útoky psov najčastejšie na svište či kamzíky, ktoré stresuje už len ich prítomnosť a pachy, ktoré po sebe zanechávajú.

Preto treba mať na pamäti, že pes napriek niekoľkotisícročnej domestikácii nestratil svoje lovecké pudy. „Prirodzenou reakciou každého zdravého psa je prenasledovať zver a loviť. Vôdzkou nezabezpečený pes stopuje, vyrazí za živočíchom, vyštekáva, prípadne na neho zaútočí. Časté sú aj ruvačky medzi samotnými psami, ktoré okrem utŕžených zranení rušia pokoj a ticho v prírodných rezerváciách. Upozornenia pracovníkov Správy TANAP-u na takéto protizákonné konanie je veľakrát sprevádzané aroganciou zo strany majiteľa,“ povedal nám Majko.

Zdroj: Getty Images

Čítajte aj: Šokujúca správa Európskej komisie o Slovensku: Drancovanie lesov, skládky a znečistenie vzduchu

„Sú príklady zo zahraničia (dokonca pomerne blízkeho - Rakúsko a Česko), kde idú presne opačným smerom. Praha povolila vstup so psom do ZOO. A čo sa stalo? Vôbec nič,“ podotkol Zvierací ombudsman na svojom facebookovom účte.