Správa, ktorá na MDŽ rozhodne nepoteší: Slovenky sú viac znevýhodnené ako ostatné Európanky

BRATISLAVA - Ženy na Slovensku majú podľa Slovenskej sporiteľne v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či zakladaní si vlastného biznisu, horšie postavenie ako ostatné Európanky. V únii majú ženy v priemere o 16 % nižšie platy ako muži, a to naprieč všetkými sektormi. Na Slovensku ženy zarábajú v priemer o 21 % menej ako muži.

"Na rozdiel medzi platovým ohodnotením žien a mužov vplýva viacero faktorov. Najvýznamnejším dôvodom je to, že ženy pracujú za život z dôvodu materských povinností v priemere o tretinu menej ako muži. Práve dlhšie pauzy v práci spôsobujú pomalší kariérny rast. Európska komisia ale uvádza, že ženy sa často potýkajú s tým, že sa v technických smeroch či v IT sektore, čo je prevažne mužská doména, ťažie presadzujú," povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Len málo žien je vo vedúcich pozíciách firiem pôsobiacich v Európskej únii. Len 1 z 10 spoločností má vo vedení ženu. Napriek tomu, ženy sa postupne dostávajú na riadiace pozície, v roku 2017 bolo iba 7,1 % žien z celkového počtu členov manažmentu firiem a len 5,5 % zo všetkých šéfov podnikov boli práve ženy. Na Slovensku ich počet postupne od roku 2010 klesal, a to približne o 6,5 %. Stalo sa tak iba na Slovensku a v Rumunsku. Najviac, a to až o tretinu, ich za sedem rokov pribudlo vo Francúzsku.

Hrubý domáci produkt krajín OECD by mohol vzrásť o 11 %, ak by sa zvýšila zamestnanosť žien a odstránili rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Vyplynulo to zo štúdie poradenskej spoločnosti PwC. "Ešte nemáme na Slovensku zavedenú kultúru, že zamestnávatelia verejne komunikujú svoj záväzok odmeňovať na rovnakých pozíciách rovnako, aj keď legislatíva EÚ neumožňuje vytvárať rozdiely v platoch na rovnakých pozíciách," hovorí líderka poradenstva pre ľudské zdroje v PwC Ľudmila Guerin.

Ak chcú firmy využiť potenciál žien, musia mať podľa PwC jasnú stratégiu v oblasti diverzity a inklúzie (D&I), merateľné ciele a musia transparentne komunikovať svoje ciele interne aj externe. Podľa prieskumu diverzity a inklúzie spoločnosti PwC z júna 2018 je hlavným cieľom týchto programov na Slovensku a na svete pritiahnuť a udržať talenty a posilniť reputáciu firmy navonok. Trikrát viac firiem vo svete ako na Slovensku má aj legislatívne dôvody zaoberať sa diverzitou a inklúziou. Navyše 17 % firiem vo svete chce primárne dosiahnuť ekonomické výsledky, pričom tento dôvod neuviedla v prieskume ani jedna firma na Slovensku.

"Diverzita prináša lepšie ekonomické výsledky a firmy vo svete viac priznávajú, že to je ich cieľom pri zavádzaní diverzity. Firmy na Slovensku budú musieť zamestnávať aj skupiny ľudí, ktorí doteraz stáli na okraji ich záujmu a firmy sa musia zaoberať vytváraním inkluzívneho prostredia pre všetkých zamestnancov," hovorí vedúca partnerka auditu v PwC Slovensko Alica Pavúková.