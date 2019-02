Vodiči, POZOR: Návšteva amerického šéfa diplomacie skomplikuje dopravu v Bratislave

Počítať s nimi treba od rána približne od 8:30 až do popoludnia približne do 15:00. Vodiči musia podľa polície rátať s viacerými dopravnými obmedzeniami, ktoré sa budú týkať najmä širšieho centra Bratislavy, ako aj hlavných príjazdových ciest do mesta. O opatreniach informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Polícia konkrétne žiada vodičov, ktorí plánujú na príchod do Bratislavy v utorok 12. februára využiť diaľnicu D1, aby pokiaľ je to možné, svoj príchod naplánovali najneskôr do 8:30. Diaľnicu následne môžu využiť po 10:00. Zároveň, tí čo plánujú v utorok popoludní odjazd z Bratislavy a chcú na to využiť diaľnicu D1, mali by tak spraviť najneskôr do 14:00. Vodiči pravdepodobne budú môcť diaľnicu použiť opäť po 15:00. Obmedzenia počas dňa čakajú aj viaceré cesty v centre.

Podľa polície, od 8:30 približne do 10:00 sa obmedzí premávka počas presunu delegácie z bratislavského letiska. Uzavrie sa diaľničný obchvat D1 od Zlatých pieskov po Most Lafranconi, Botanická ulica a Devínska cesta. Od 10:00 do 14:30 sa bude striedavo obmedzovať doprava na viacerých cestách v centre mesta, konkrétne sa to týka Mlynskej doliny, Búdkovej, Mudroňovej, ulice Palisády, Hodžovho námestia, Námestia 1. mája, Banskobystrickej, Štefánikovej a Staromestskej ulice. Od 13:30 približne do 15:00 obmedzí premávku presun delegácie z centra mesta na letisko. Uzavrie sa diaľničný obchvat D1 od Einsteinovej ulice po výjazd na Letisko M. R. Štefánika. Polícia žiada vodičov, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a riadili sa jej pokynmi a ak je to možné, aby sa im vyhli, na prejazd využili alternatívne trasy a boli trpezliví.

Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo pricestuje v utorok 12. februára na Slovensko. V hlavnom meste bude s Pompeom rokovať jeho slovenský rezortný partner, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Pompea počas jeho pracovnej návštevy SR príjmu aj prezident Andrej Kiska a predseda vlády Peter Pellegrini.