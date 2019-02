Dve tretiny zimy máme za sebou: V týchto oblastiach cez víkend čakajte dvojciferné teploty

BRATISLAVA - Tento týždeň sa skončí prevažne oblačnou oblohou, no relatívne teplým počasím. Najviac stupňov bude na juhozápade a západe, a to až 11. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu predpovedajú, že v nížinách môže spŕchnuť, na horách zas snežiť.

Mapa zobrazuje aktuálnu teplotu.

Piatok

V plytkej brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi cez našu oblasť ďalej na východ rozpadávajúci sa studený front.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti. Ojedinele môže aj snežiť, v nižších polohách zas pršať. Popoludní sa od západu bude oblačnosť zmenšovať. Ojedinele sa môže tvoriť hmla. Najnižšia nočná teplota -1 až -7, v dolinách a kotlinách ojedinele -7 až -13 stupňov. Najvyššia denná teplota 1 až 6, na juhozápade okolo 8 stupňov. Fúkať by mal prevažne slabý, v noci miestami južný vietor do 20 km/h.

Sobota

Po prednej strane rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Nórskym morom bude do našej oblasti prúdiť od západu teplejší vzduch.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Víkend sa začne oblačným až zamračeným, ojedinele aj hmlistým počasím. Cez deň sa ojedinele môžu vyskytnúť slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota -3 až -8, na juhozápade 1 až -3 stupňov. Najvyššia denná teplota 2 až 7, na juhozápade do 9 stupňov. Fúkať by mal slabý, postupne prevažne južný vietor 10 až 30 v nárazoch ojedinele 45 km/h. V Banskobystrickom kraji by mal pofukovať len slabý vietor.

Nedeľa

Cez Česko a Poľsko bude postupovať ďalej na severovýchod teplý front spojený s hlbokou tlakovou nížou v oblasti Severného mora. Za ním zosilnie prílev teplého vzduchu od juhozápadu.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Opäť by malo byť oblačno až zamračené, zmenšená oblačnosť len prechodne. Ojedinele môže spŕchnuť, od stredných, postupne už len vo vysokých polohách, snežiť. Veterno. Najnižšia nočná teplota 1 až -4 stupňov. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na západe okolo 11 stupňov.