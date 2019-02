Na Slovensko sa valí výrazná zmena: Teploty vystúpia až na 19 stupňov, no má to háčik

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA - Mnohí ľudia už majú zimy plné zuby a boli by celkom radi, keby jar prišla o čosi skôr. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu má byť práve štvrtok dňom, kedy k nám bude prúdiť veľmi teplý vzduch. Počasie by tak malo mať veľmi príjemný charakter, ktorý však na niektorých miestach pokazí prudký vietor. Treba pripomenúť aj to, že tento výkyv dlho nevydrží, už na druhý deň sa opäť začne ochladzovať.