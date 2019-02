Všetky cesty sú v poriadku: Vodičov môže na niektorých miestach potrápiť sneh

BRATISLAVA - Diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Ich povrch vozoviek je prevažne vlhký a mokrý. Na R3 obchvat Trstenej sa nachádza vrstva kašovitého snehu do jedného centimetra. Informuje o tom na svojej stránke Slovenská správa ciest (SSC).

Potrápiť šoférov môže zľadovatený sneh na horskom priechode (HP) Zbojská. Na HP Herlianske sedlo, Vrchslatina, Pezinská Baba, Javorník, Makov, Fačkov, Huty, Podspády a Cukmantel je na vozovke čerstvý až kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky od jedného do troch centimetrov. Pozor si treba dávať aj na poľadovicu na cestách Pôtor - Závada, Veľký Krtíš - Dačov Lom a Hodruša-Hámre - Žarnovica. Celú zimnú sezónu sú uzavreté HP Fačkov pre vozidlá nad desať metrov, HP Veľké Pole, HP Šútovce a HP Skýcov pre vozidlá nad 3,5 tony.

V hornatejších oblastiach Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu hrúbky od jedného do troch centimetrov. Miestami, najmä na cestách nižších kategórií, do štyroch až piatich centimetrov. V oblasti Myjavy sa na cestách tretej triedy nachádza až do desiatich centimetrov čerstvého snehu.