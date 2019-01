PRÁVE TERAZ Tibor Gašpar podáva trestné oznámenie

Dnes to však pre rozhodnutie odísť z funkcie poradcu ministerky vnútra nestihol. Podáva preto trestné oznámenie poštou. Informuje o tom v článku „EXKLUZÍVNE: Gašpar povedal, prečo podáva trestné oznámenie a na koho“ portál televízie JOJ Noviny.sk.

Pre TV JOJ Gašpar uviedol, čoho sa bude trestné oznámenie týkať. "Podávam trestné oznámenie, ktoré som zakvalifikoval ja osobne ako oznamovateľ, za podozrenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, prípadne za podozrenie zo spáchania trestného činu marenia spravodlivosti a iné," uviedol s tým, že bude už na tom, kto jeho oznámenie bude vybavovať, aby si to právne posúdil. Za podozrenie považuje to, ako sa získavajú a poskytujú informácie z vyšetrovacieho tímu.

"Myslím si, že je tam viacero rozporov s trestným poriadkom a spôsobuje to z môjho pohľadu škody na samotnom vyšetrovaní, ale aj konkrétnym osobám. Takže smerujem to trestné oznámenie voči osobám, ktoré tak konajú," uviedol, pričom hovoril o prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Myslím si, že niekto akoby chcel mariť to vyšetrovanie, alebo dokonca ho až manipulovať," dodal pre TV JOJ. Gašpar sa nechcel vyjadriť k tomu, prečo ho údajne jeden z policajtov označil za zadávateľa príkazu na lustrovanie zavraždeného Kuciaka. "Zatiaľ ma nekontaktovali orgány činné v trestnom konaní. Keď budem vedieť viac, tak sa k tomu potom aj vyjadrím," ukončil rozhovor.