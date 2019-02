Na záver týždňa poriadne zafúka: Meteorológovia varujú, na horách hrozia lavíny a víchrica

BRATISLAVA - Na Slovensku treba v piatok počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Pre väčšinu územia platí od rána výstraha prvého stupňa. Týka sa takmer všetkých krajov, s výnimkou Trnavského a Košického kraja. Vietor tu podľa meteorológov môže dosiahnuť v nárazoch 65 - 70 km/h, priemerná rýchlosť sa môže pohybovať okolo 45 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.

Podvečer sa môže rýchlosť vetra zvýšiť najmä v oblasti hôr na severe stredného Slovenska. V nárazoch môže vietor dosiahnuť rýchlosť 125-160 km/h, v priemere 90 km/h, čo predstavuje víchricu. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," podotýka SHMÚ.

Výstraha druhého stupňa bola vydaná pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Banská Bystrica a Brezno. Predbežne platí od piatka od 18. h do soboty (2.2.) do 18. h.

Zdroj: shmu.sk

Na slovenských cestách si treba dávať naďalej pozor aj na poľadovicu. Obozretnejší by mali byť vodiči obzvlášť v Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Výstraha predbežne platí do piatka do 18. h.

Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) by mali byť momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty I. až III. triedy a tiež horské priechody. Podľa portálu zjazdnosť.sk si však treba dávať pozor na hmlu s dohľadnosťou do 50 m v okolí Banskej Štiavnice, viditeľnosť do 100 m je hlásená v oblasti Štósu. Opatrne treba jazdiť aj na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v oblastiach Levoča, Stakčín, Makov, Turčianske Teplice, Budatín, Martin, Žilina, Rajec a Belá, kde je na vozovke zľadovatený sneh.

Lavínové nebezpečenstvo stúpa

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí platí dopoludnia mierne lavínové nebezpečenstvo, t. j. 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní však vplyvom veľmi silného južného vetra, ktorý previeva voľný sneh na záveterné svahy štítov, platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t.j. 3 stupeň, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Vplyvom dlhodobo nízkych teplôt sa vytvorili nestabilné snehové vrstvy, na ktoré silný vietor navieva sneh do dosiek a vankúšov. Nebezpečné sú hlavne svahy a žľaby severných a severovýchodných orientácií. Doskové lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení pri lyžovaní, výstupe lyžiara na lyžiach na strmých svahoch nad 30°. Lavína sa môže odtrhnúť aj z veľkej vzdialenosti vplyvom vysokého pnutia v snehovej pokrývke, ktoré vytvoril vietor. Po snežení a počas sobotňajšieho oteplenia sa môžu vyskytnúť spontánne lavíny stredných rozmerov. Počas noci a soboty lavínové nebezpečenstvo prudko stúpa.

Na horách dnes ráno prevládalo zamračené počasie, raňajšie teploty dosahovali mínus 12°C v najvyšších polohách, mínus šesť stupňov Celzia na podhorí. Fúkal silný južný vietor o sile 10-15 m/s (36-54 km/h), v nárazoch až 25 m/s (90 km/h). Silný južný vietor prenášal sneh na svahy severovýchodných a severných orientácií. Na záveterných svahoch sú naviate snehové vankúše a doskový sneh. Na náveterných svahoch sú vankúše z predchádzajúcich snežení a veterných dní. Vplyvom nízkych teplôt posledných dní sa v snehovom profile v miestach s nízkou výškou snehovej pokrývky vytvoril hranatozrnný nestabilný sneh. Na južne orientovaných svahoch, na ktoré malo možnosť svietiť slnko, sa na povrchu nachádza jemná kôra. Horské hrebene a rebrá sú často vyfúkané do tvrdého snehového podkladu. Na hrebeňoch hôr sa vytvorili snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne.