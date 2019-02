Husté sneženie komplikuje situáciu na cestách: Viaceré horské priechody uzavreli pre nákladnú dopravu

Na ceste III/1291 v oblasti Bukovej a na cestách III/1146 Skalica-Radošovce, III/1123 Koválovec, II/590 Holíč - Šaštín-Stráže, III/1136 Radimov Štefanov sa tvoria snehové jazyky a záveje. Dohľadnosť do 200 metrov je v okolí Banskej Štiavnice. Vodiči by si mali dať pozor na zľadovatený sneh hrúbky do troch centimetrov, ktorý je na cestách II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách tretej triedy v lokalitách Makov, Stakčín, Turčianske Teplice, Belá, Martin, Stropkov, Budatín, Levoča a Žilina.

ŠMYKĽAVÉ A NEUPRAVENÉ CESTY: V Banskej Bystrici. pic.twitter.com/u856tkE1Ly — Zelená vlna (@zelenavlna) 1. februára 2019

Podľa SSC sú všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a severného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného a zľadovateného snehu do troch centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií, do piatich centimetrov.

#NEHODA V Banskej Bystrici na križovatke Okružná × Gorkého, zrazili sa dve autá. FOTO: Facebook. pic.twitter.com/gkJ6MjO5MP — Zelená vlna (@zelenavlna) 1. februára 2019

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Vrchslatina, Podspády, Vernár, Súľová, Grajnár, Huty, Besník, Zbojská, Látky-Prašivá, Čertovica, Dobšiná, Chorepa, Homôlka je na vozovke miestami kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov. Na horských priechodoch Cukmantel a Herlianske sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov.