Ďalšia univerzita odsúdila Dankovu rigoróznu prácu: Ohrozuje to spoločenské hodnoty

„V súčasnosti sledujeme nezdravú manipuláciu a nebezpečné zjednodušovanie kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka. Je to úder pod pás akademickému prostrediu a všetkým čestným študentom a pracovníkom univerzít, ktorým záleží na budúcnosti nášho Slovenska. Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy," píše TUKE vo svojom stanovisku.

TUKE tvrdí, že vďaka mnohým výnimočným ľuďom, ktorí pôsobili a pôsobia na kvalitných slovenských univerzitách, stojí vzdelávanie a veda na Slovensku na pevných tradíciách. Je potrebné ich ďalej chrániť, rozvíjať a posilňovať. „Záleží nám na tom, aby sa sebavedomie a pozícia vzdelávania a vedy vo všetkých oblastiach naďalej upevňovali, aby sa k nim študenti, absolventi, pedagogickí a vedeckí zamestnanci hrdo hlásili. Preto si musíme všetci uvedomovať poslanie našich univerzít, svedomite ho napĺňať ako aj ctiť a chrániť základné hodnoty a princípy, akými sú, okrem ďalších, kultúra a etika akademického prostredia založená na ideách pravdy, dobra, ľudskosti a spravodlivosti," dodala univerzita.

Podľa TUKE devastovanie podmienok vo forme svojvoľných zmien deformujúcich etické a hodnotové kritériá v akademickom prostredí môže mať neblahý vplyv na vývoj spoločnosti a spôsobiť totálnu degradáciu a úpadok hierarchie jej hodnôt. „Preto sa snažme eliminovať negatívne efekty a zabrániť tak postupnému zhoršujúcemu sa stavu intelektuálneho prostredia našej spoločnosti. Je veľmi žiaduce a nutné, aby si kompetentní vo všetkých štátnych orgánoch s plnou vážnosťou uvedomili naliehavosť riešenia niektorých neodkladných záležitostí, medzi inými hlavne postavenie mladých ľudí v slovenskom školstve a vede," uzavrela TUKE.

Počas minulého týždňa sa k tejto téme vyjadrili aj Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) či Slovenská akadémia vied. Podľa UK Danko pri písaní jeho rigoróznej práce hrubo porušil základné pravidlá autorskej etiky, pričom veľkú časť textu prevzal od iných autorov bez toho, aby to uviedol. „Inými slovami, absolútnu väčšinu svojej práce odpísal od iných tvorcov a nepriznal to. Bez ohľadu na to, či tento postup nazveme plagiátorstvom alebo nie, je zjavné, že predseda parlamentu Andrej Danko pri písaní svojej rigoróznej práce nerešpektoval elementárne etické pravidlá, ktoré na akademickej pôde platia už po stáročia“. UPJŠ zas tvrdí, že „ide o klasický prípad plagiátorstva a k tomuto nášmu záveru nevidíme potrebu špeciálnej definície plagiátu. To, či je práca plagiát, vždy zhodnocuje príslušná komisia určená vnútornými predpismi na základe zhody práce s pôvodným zdrojom."

Komisia na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác sa zaoberala rigoróznymi prácami v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Konštatovala, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel. Dve medializované práce, ktoré komisia skúmala, boli v súlade s platnými predpismi, no obsahujú časti oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina z týchto častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou. V správe komisie sa uvádza, že 63 strán práce Andreja Danka vykazuje veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou. Danko uviedol, že berie správu komisie na vedomie v celom rozsahu. Zriadenie komisie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy nezasahoval do jej práce. „Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo v súlade s platnými predpismi a nebol porušený zákon. V celom texte nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti želali," uviedol Danko.