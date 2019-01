Výstraha pre turistov a lyžiarov: POZOR, Vysoké Tatry čelia lavínovému nebezpečenstvu

Previaty sneh, ktorý sa uložil na záveterných svahoch východných, juhovýchodných a južných expozícií, vytvoril doskový sneh, snehové vankúše a preveje. Doskové lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení. Môžu sa vyskytnúť aj stredne veľké až veľké spontánne lavíny, ktoré môžu zasiahnuť údolné trasy.

V oblasti Tatier bude počas dňa teplejšie ako v iných pohoriach, v 1 500 m až +3°C, preto sa očakávajú na strmých svahoch aj samovoľné lavíny z mokrého snehu. Pohyb vo vysokohorskom teréne Tatier Horská záchranná služba neodporúča. Počas dňa pri oteplení lavínové nebezpečenstvo mierne stúpa. V piatok sa má ochladiť - lavínové nebezpečenstvo klesá.

Oteplenie na horách trvá, teplota vzduchu sa pohybovala od -6 do +4°C, pričom najteplejšie bolo vo Vysokých Tatrách v polohách od 1 300 do 1 900 m n.m. Fúkal čerstvý, na hrebeňoch Nízkych Tatier búrlivý západný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do 12, resp do 18, v nárazoch miestami viac ako 25 m/s. Za posledných 24 hodín pripadlo do päť centimetrov nového snehu.

Počas posledného sneženia fúkal silný severozápadný vietor, ktorý sneh uložil do záveterných južných a juhovýchodných svahov a do pásma lesa. Snehové preveje na krajoch horských hrebeňov zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Výška snehu dosahuje nadpriemerné hodnoty, v stredných polohách je do 180 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 150 až 250 cm. Viac snehu na danú nadmorskú výšku je v severozápadných pohoriach Malej Fatry a Západných Tatier, najmenej vo východnej časti Nízkych Tatier.