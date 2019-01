Počasie robí poriadnu šarapatu: Varovanie meteorológov, POZOR na poľadovicu

SHMÚ pre ne vydal výstrahu 1. stupňa. Možnosť tvorby snehových jazykov a závejov predpokladajú meteorológovia na väčšine územia SR a v tejto súvislosti vydali výstrahu 1. stupňa, ktorá platí počas celého štvrtka.

Zdroj: SHMÚ

Cesty aj horské priechody sú zjazdné

V okolí Partizánskeho a Horných Ozoroviec je pre hmlu znížená dohľadnosť do 100 metrov, v okolí lokalít Hornej Stredy, Skalky nad Váhom a Hrádku do 200 metrov. Úseky R3 obchvat Hornej Štubne a obchvat Trstenej a úsek R4 obchvat Svidníka sú pokryté miestami kašovitým snehom do 1 centimetra. Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste Stakčín - Ulič a pre všetku dopravu na ceste Srdiečko - Bystrá. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na celom území Slovenska je prevažne mokrý alebo pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií, do 5 centimetrov.

Zdroj: Getty Images

Na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v lokalitách Námestovo a Trstená je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky 5-10 centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do hrúbky 3 centimetrov je na cestách III. triedy v okolí Turčianskych Teplíc. Podľa portálu Stella centrum sa za Turčianskymi Teplicami v smere na Kremnicu tvorí silná poľadovica.

Všetky horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky 1 - 3 centimetrov, na HP Huty, Veľké Pole a Cukmantel do 4-5 centimetrov. Na HP Herlianske Sedlo je čerstvý sneh hrúbky 5-10 centimetrov. HP Šturec, Soroška, Ďurďošík, Dargov, Biela Hora, Donovaly, Kremnické Bane, Besník, Čertovica, Príslop, Chorepa, Šútovce, Homôlka a Pezinská Baba majú povrch vozoviek mokrý.