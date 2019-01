Do akej skupiny patríte vy? Iba štvrtina Slovákov má plat nad 1251 eur

Rozdelenie Slovákov do jednotlivých platových skupín prezrádza, že iba štvrtina Slovákov zarába lepšie ako 1251 eur v hrubom. Najhoršia platená desatina Slovákov má plat nižší ako 605 eur v hrubom. Naopak, najlepšie platená desatina Slovákov zarába lepšie ako 1648 eur v hrubom.

Platy rástli medziročne najviac v Trenčianskom a Žilinskom kraji. V oboch prípadoch narástla priemerná základná mzda o 6,9 %. Najmenej rástol plat v Prešovskom kraji. Tento región má zároveň najnižšiu priemernú mzdu na Slovensku.

Porovnanie zamestnancov v Bratislavskom a Prešovskom kraji ukazuje obrovskú priepasť medzi platmi. Kým základný plat do 650 eur v hrubom majú v bratislavskom regióne iba zhruba 3 % ľudí, v Prešove a okolí je to takmer štvrtina.

"Ak sa pozrieme na plat nad 2000 eur v hrubom, v Bratislavskom kraji sa k takémuto číslu na výplatnej páske dostane viac ako desatina zamestnancov. V prešovskom regióne sú to iba necelé dve percentá ľudí. Na úplnom chvoste je upratovačka či pomocná sila do kuchyne. Pozícia upratovačky bola v minulom roku najhoršie platenou na Slovensku. Priemerná základná mzda predstavovala 515 eur v hrubom," uvádza Nikola Richterová z Profesia.sk

V kategórii najhoršie platených pozícií skončila ešte pomocná sila do kuchyne, poštový doručovateľ, opatrovateľ a osobný asistent či sanitár. "Keď sa pozrieme na najlepšie platené pozície mimo vrcholového manažmentu, tak nie je veľkým prekvapením, že na prvom mieste je IT povolanie. Priemerný základný plat IT architekta je 2889 eur v hrubom, čo je až o 179 % viac ako celoslovenská priemerná mzda. Prvú päťku najlepšie platených povolaní tvorí ešte pilot, advokát, IT projektový manažér a daňový poradca," uzavrela Richterová.