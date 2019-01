Juraj Zábojník získal dostatok podpisov na kandidatúru o post prezidenta

Petičné hárky plánuje odniesť do Národnej rady SR ešte dnes. Podľa vlastných slov osobne získal približne 18-tisíc podpisov. Zábojník chce byť nezávislým prezidentom, ktorého volebný program obsahuje iba podnety od občanov. "V mojom rozhodnutí uchádzať sa o post prezidenta som uviedol, že idem do kampane bez finančných skupín, bez politických strán či oligarchov ako nezávislý kandidát. Prešiel som celé Slovensko a tieto moje slová som aj dodržal," povedal Zábojník.

"Svoj záujem som oznámil medzi prvými, ešte 19. februára 2018. Od augusta som si zriadil účet, kde sú všetky platby viditeľné. Poslali mi tam prostriedky iba moji priatelia, ktorých poznám dlhé roky. Z tohoto účtu som hradil všetky náklady na cesty," spresnil Zábojník. Do záveru kampane plánuje minúť do 100-tisíc eur. Zábojník chce dať úradu prezidenta iný rozmer, pričom žiada sociálne, bezpečné, prívetivé a spravodlivé Slovensko, o čo sa v prípade zvolenia chce aktívne pričiniť. Sám je podľa vlastných slov optimistom a verí, že má šancu postúpiť do druhého kola.

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Rovnako určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019. Rozhodnutie predsedu NR SR je zverejnené na internetovej stránke Národnej rady SR. "Určujem lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019," uviedol Danko v rozhodnutí. Zároveň sa v dokumente uvádza, že ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Podľa Ústavy SR kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do NR SR, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi NR SR najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb a ten následne do siedmich dní preskúma, či spĺňajú zákonné požiadavky. Súčasťou návrhu na kandidáta na hlavu štátu musí byť aj vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a spĺňa podmienky na zvolenie za prezidenta.