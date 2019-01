Bratislavu čaká dopravné peklo: Rozsiahle obmedzenia budú zrejme od polovice februára

"V súvislosti s Mlynskými nivami pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch, v súvislosti s obchvatom D4 a R7 o rokoch, počas ktorých sa budú obmedzenia v jednotlivých etapách stavby presúvať a vždy pôjde o novú dopravnú situáciu," uviedla bratislavská samospráva. Momentálne sa pripravuje na prvú etapu stavby, súvisiacu s uzáverami v oblasti Prístavného mosta.

Magistrát tvrdí, že predchádzajúce vedenie mesta aj pre minuloročné komunálne voľby dopravné uzávery odďaľovalo, až nastala situácia, že ich nie je možné pre záväzky štátu a aj mesta ďalej odkladať. "Pokiaľ by k ich odkladaniu neprišlo, mohli sa diať postupne, zvlášť pre stavbu vo štvrti Mlynské nivy a zvlášť pre stavbu D4 a R7 v oblasti Prístavného mosta, a ich dôsledky mohli byť miernejšie," uviedlo mesto. Deklaruje, že sa bude snažiť negatívne dopady na dopravu aspoň zmierniť. V kritických úsekoch Mlynské nivy a Gagarinova ulica by mala byť zabezpečená priorita MHD. "Zabezpečujeme záchytné parkoviská a rokujeme tiež o posilnení prímestskej dopravy smerom do a z Bratislavy," podotkla samospráva.

Koncesionár projektu výstavby nultého obchvatu Bratislavy, (spoločnosť Zero Bypass Limited, spolu so zhotoviteľom D4R7 Construction) uviedol, že dostal od magistrátu verejný prísľub o možnom termíne uzávery križovatky Prievoz najneskôr do polovice februára. "V rámci prác súvisiacich s prestavbou križovatky je od pondelka (14.1.) uzavretý ľavý jazdný pruh v smere od Petržalky na Bajkalskú ulicu a zároveň je uzavretý jeden jazdný pruh na nájazde z Bajkalskej ulice na kruhový objazd v smere od Podunajských Biskupíc, a to z dôvodu prekládky horúcovodu," spresnil koncesionár.

Developer HB Reavis, ktorý realizuje od minulého roka rozsiahlu rekonštrukciu časti Mlynských nív, skonštatoval, že stále prebiehajú diskusie s magistrátom a ostatnými zúčastnenými stranami. Rieši sa aj úplná uzávera ulice v zóne od polovice februára. "Zatiaľ ale nemáme ešte nič finálne potvrdené. Naším zámerom aj naďalej ostáva, aby mala prípadná celková uzávera čo najmenší negatívny dopad na dopravu v zóne Nové Nivy, hľadáme preto aj možnosti alternatívneho trasovania MHD," povedala hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová.