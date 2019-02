Bratislava sa pripravuje na rozsiahle dopravné obmedzenia: Pre verejnosť zriadi horúcu linku

Zavedením horúcej linky chcú kompetentní zabrániť, aby sa nepreťažilo tiesňové číslo polície 158. V piatok (8. 2.) mal prvé oficiálne stretnutie aj krízový štáb, ktorý bude situáciu v súvislosti s dopravnými obmedzeniami monitorovať, vyhodnocovať a prijímať operatívne riešenia. Štáb nahradil skupinu odborníkov zo samospráv, polície a dopravných inžinierov, ktorí obchádzkové trasy a dopravné riešenia pripravovali. Priamo na bratislavskom magistráte vznikne v spolupráci s políciou operačné stredisko.

"Na dodržiavanie zákazu jazdy v bus pruhoch bude polícia vo zvýšenej miere využívať objektívnu zodpovednosť, aby neprichádzalo k blokovaniu jazdy MHD. Zároveň budú prítomné policajné hliadky na všetkých dôležitých križovatkách v tomto území," spresnil Vallo. Polícia podľa jeho slov požiada všetky veľké špedičné a prepravné firmy, aby svoju nákladnú dopravu do a z Bratislavy realizovali hlavne v noci, mimo dopravnej špičky.

"Verejne dostupný bude stream z 15 kamier, aby sa každý dochádzajúci do Bratislavy vedel vopred zariadiť a plánoval si svoju cestu nielen podľa informácií z navigácií, ale aj reálnym pohľadom na cestu, ktorú si zvolil za cieľ," podotkol bratislavský primátor. Mesto sa pripravuje na dopravné obmedzenia zabezpečením záchytných parkovísk na Zlatých pieskoch, pri cintoríne Vrakuňa, či na Baltskej ulici. Na križovatke Uzbecká-Vrakunská nainštalujú inteligentné semafory, ktoré budú prednostne púšťať MHD.

Na niektorých križovatkách chce mesto umiestniť aj krátke bus pruhy. Na Gagarinovej, ktorá bude počas dopravných obmedzení jedna z najvyťaženejších ulíc, začne mesto od pondelka vyznačovať bus pruh smerom do centra mesta. Bratislava sa snaží presvedčiť vodičov, aby počas dopravných uzáver presadli do MHD. Od 18. februára až do konca marca bude aj preto na linkách 201, 202, 212, 75 a X72 jazdiť MHD pre všetkých cestujúcich zadarmo.

Citeľné dopravné obmedzenia od 15. februára nastanú v Bratislave pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 (konkrétne pre prestavbu mimoúrovňovej križovatky Prievoz) a pre výstavbu podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Viac informácií môže verejnosť nájsť na webe www.zvladneme.to