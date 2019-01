Kríza v Nigérii ani zďaleka nekončí: FOTO Ľudia utekajú, sú uväznení v otrasných podmienkach

Dlhoročný konflikt uväznil v otrasných podmienkach v štátoch Borno a Jobe tisícky ľudí, je pre nich veľmi ťažké zohnať jedlo, vodu či zariadiť prístrešie a sú závislí na humanitárnej pomoci. „Mám len to oblečenie, ktoré mám na sebe,“ uviedla obyvateľka tábora.

Nedostala som žiadne jedlo, deku ani matrac

Maryam Sofo je osemdesiatročná vdova. Žije v tábore pre vysídlených v nigérijskom meste Bama. Pochádza však z mesta Banki, ktoré opustila pred pár dňami, aby sa pridala k svojmu synovi. Žila v ňom aj s rodinou, ktorá však pred dvoma rokmi rodné mesto opustila, časté útoky predstavovali tamojšej život neznesiteľným.

Zdroj: Lekári bez hraníc/Natacha Buhler

Maryam kvôli zdravotnému stavu odísť nemohla a tak zostala. Bola príliš slabá na to, aby mohla chodiť na drevo a variť si, prežívala vďaka jedlu od humanitárnych organizácií. Vlani na jeseň sa jej podarilo znovu nabrať silu a v novembri odišla za synovou rodinou do šesťdesiat kilometrov vzdialenej Bamy. Tam zistila, ako je ťažký život v tábore pre vysídlených.

Obrovský príliv ľudí spôsobil, že mnohí žijú v preplnených komunálnych útulkoch (60 až 70 osôb) alebo musia kempovať na otvorenom mieste pod stromami. Môžu tam zostať niekoľko mesiacov pred pridelením osobného úkrytu pre svoju rodinu. Zdroj: Lekári bez hraníc/Natacha Buhler

„Prišla som pred dvadsiatimi dňami, krátko po každomesačné distribúciu jedla a základnej pomoci v tábore. Od chvíle, kedy som dorazila, som nedostala nič. Nemám jedlo, deku, kanister na vodu ani matrac na spanie. Mám len to oblečenie, ktoré mám na sebe. Momentálne zdieľa stan s rodinou svojho syna,“ opisuje ťažký život v tábore Maryam.

Zdroj: Lekári bez hraníc/Junaid Khan

S príchodom obdobia sucha sa pre ňu - rovnako ako pre takmer dva milióny ďalších ľudí, ktorí boli nútení odísť zo svojich domovov - zásadne mení len jediná vec. V oblasti sa zase viac šíri násilie, rastie neistota a títo ľudia sú ešte viac zraniteľní. Mnoho z nich (okrem domova) prišlo o svojich príbuzných a prežili násilné útoky. Teraz sú zavretí v táboroch a ich vyhliadky na lepšiu budúcnosť sú obmedzené.

Mesiace strávené pod stromami

„Ľudia uviazli v táboroch na celé roky. Mimo tábor sa môžu pohybovať len obmedzene, čo im bráni v tom, aby sa mohli o seba postarať. A kvôli pokračujúcemu konfliktu majú pramalú šancu na návrat domov,“ približuje Luis Eguiluz, vedúci misie Lekárov bez hraníc v Nigérii.

Viac ako 29-tisíc ľudí v súčasnosti žije v tábore v Bame, kde sa nachádza viac ako 60-tisíc nových prišelcov. Niektorí z nich tam boli takmer dva roky a sú úplne závislí od humanitárnej pomoci na ich prežitie. Ísť mimo tábor na farmu je obmedzené a môže byť veľmi nebezpečné. Ľudia začali pestovať listy vedľa svojich stanov. Zdroj: Lekári bez hraníc/Natacha Buhler

Ľudia sú závislí na humanitárnej pomoci a málokedy si vieme s pridelenou pomocou vystačiť. „Humanitárna pomoc je nedostatočná a nekryje všetky potreby, či už ide o zdravie, vodu, prístrešie, alebo ochranu. V Gwoze sme zaznamenali zníženú distribúciu jedla, v Pulke sú nedostatočné dodávky vody a štyritisíc ľudí v tranzitnom tábore tam čaká na pridelenie prístreškov. Podobné je to v Bame, kde novo prichádzajúci niekedy mesiace spávajú pod stromami alebo zdieľajú spoločné prístrešie s ďalšími 70-imi ľuďmi,“ uviedol Luis Eguiluz.

Kritická situácia v Nigérii

Dostať humanitárnu pomoc k ľuďom v severovýchodnej Nigérii je zložité, bezpečnostná situácia sa mení každú chvíľu a do niektorých oblastí sa humanitárne organizácie vôbec nedostanú. V mnohých častiach štátu Borno pokračujú vojenské operácie a pravidelne dochádza k útokom na cestách spájajúcich jednotlivé mestá alebo priamo v centrách obcí. Humanitárne organizácie preto musia často posielať do miest, ktoré sú mimo Maiduguri (hlavné mesto štátu Borno), personál aj zásoby pomocou lietadiel. Humanitárnu pomoc však nedostávajú ani v miestach, kde bezpečnostná situácia nie je až taká žalostná.

Výsledkom zlých životných podmienok v táboroch a nedostatku pomoci sú zdravotné problémy. Nedávno sa na niektorých miestach objavila cholera. „Lekári bez hraníc museli rozšíriť svoje aktivity v Maiduguri a niekoľkých ďalších mestách v štáte Borno a Jobe kvôli výskytu cholery. Len v roku 2018 Lekári bez hraníc ošetrili viac ako osemtisíc pacientov s cholerou a 332 700 ľudí proti tejto chorobe očkovali,“ približuje zdravotný koordinátor Lekárov bez hraníc v Nigérii Louis Vala.

Na začiatku januára tohto roka Lekári bez hraníc v Maiduguri čerstvo vysídleným ľuďom poskytovali lekársku pomoc, distribuovali medzi nich deky a mydlo, stavali latríny. Počas niekoľkých týždňov prišlo do Maiduguri vyše osemtisíc ľudí, ktorí utiekli pred zhoršujúcim sa boji na severe štátu Borno.

Jedlo nestačí

Falmata Hassan žije v tábore v Bama s rodinou dva roky. Má 36 rokov a 12 detí, z ktorých šesť je stále nažive. Žila v Dare Jamal so svojou rodinou, kde mala farmu. Mnoho ľudí odišlo z dediny, aby unikli útokom ozbrojených opozičných skupín (AOG), keď prišli hľadať jej manžela. Namiesto toho vzali ju, no nezabili ju, pretože bola v tom čase v deviatom mesiaci. Zviazali jej zápästie a členky a bičovali ju za trest za niečo, čo spravil jej manžel.

Zdroj: Lekári bez hraníc/Natacha Buhler

Po dvojdňonovom terore priviedla na svet dievčatko v kríkoch.Pripojila sa k manželovi v Bame, kde teraz žije so štyroma deťmi. Najmladšie sa narodilo pred 20-imi dňami v materskom tábore. Hovorí, že život v tábore nie je ani tvrdý, ani sladký, ale jedlo nestačí. Potrebujú dlhú dobu čakať na rozdelenie potravín a jeden človek dostane jednu misku múky týždenne na osobu, jednu misku kukurice, pol šálky oleja, niekoľko fazúľ a škrob.

Varovný signál

Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) odhaduje, že 800-tisíc ľudí žije v oblastiach, kam sa humanitárna pomoc vôbec nedostane. K dispozícii je len málo informácií o tom, v akých podmienkach žijú a akú pomoc potrebujú. Avšak varovným signálom je, v akom zdravotnom stave sú ľudia, ktorí z týchto oblastí prichádzajú. Podľa epidemiologickej štúdie, ktorú vykonali Lekári bez hraníc v septembri 2018, trpelo 8,2 percenta detí prichádzajúcich do Bamy vážnou akútnej formou podvýživy. To je vysoko nad medzinárodne uznávanou hranicou krízové ​​situácie.

Krízová situácia v severnej Nigérii ani zďaleka nekončí. „Teraz nie je čas na redukovanie humanitárnej pomoci v štáte Borno. Životy ľudí závisia od vonkajšej pomoci a v súčasnej dobe sa im nedostáva asistencie ani na pokrytie základných potrieb,“ podotkol Luis Eguiluz. Lekári bez hraníc poskytujú život zachraňujúcu lekársku starostlivosť v severonigerijských štátoch Borno a Jobe od roku 2014. V súčasnosti prevádzkujú projekty v mestách Maiduguri, Damaturu, Bama, Ngala, Rann, Pulka a Gwoza. Zároveň krízové tímy poskytujú pomoc pri vypuknutí epidémií rôznych chorôb. Od januára do októbra 2018 poskytli tímy Lekárov bez hraníc v severnej Nigérii viac ako 98-tisíc ambulantných ošetrení, do nemocnice prijali takmer 32-tisíc pacientov. Do nemocničnej starostlivosti prijali 6 300 vážne podvyživených detí a ambulantne ošetrovali 6-tisíc detí s vážnou formou podvýživy.