Mimoriadna situácia trvá: Na týchto úsekoch si dávajte pozor, mrazivá predpoveď počasia!

"Včera nám trošku pomohlo, keď prestalo snežiť. Od dnešného rána sme zase nasadili do terénu všetky mechanizmy a udržiavame zjazdnosť ciest. Momentálne sa turisti vracajú z lyžovačky, čiže opäť máme poplach, lebo autá odstavujú kde-kade," spresnil s tým, že od rána v obci nepretržite sneží.

Okolo 19.00 došlo k nehode medzi Lozornom a Jablonovým. Podľa našej čitateľky vodič z Ukrajiny skončil v priekope na streche. Zdroj: Tip čitateľa

Kopy snehu, ktoré z ciest odstránili, roztláčali. "Urobili sme si nejakú rezervu. Vieme to technicky zvládnuť, keďže majitelia penziónov majú traktory a lyžiarske strediská sú ochotné poskytnúť ratraky. Vieme si navzájom pomôcť. Najhoršie je to s nevhodne odstavenými autami," spresnil starosta. Nadchádzajúcu noc budú podľa jeho slov v teréne štyri mechanizmy a v prípade potreby budú do výkonu služby privolané ďalšie.

Nehody

Zelená vlna hlásila kolóny pod Strečnom v obidvoch smeroch. Zápchy boli aj pred Ružomberkom od Ivachnovej, stálo sa už pred koncom D1. Pozor si bolo treba dávať na trase Humenné - Hažín nad Cirochou, kde skončilo auto v priekope. Nehoda bola na trase Nacina Ves - Voľa, kde sa auto prevrátilo na strechu, zasahovali tam hasiči. K nehode došlo pri Krivanoch v okrese Lipany smerom na Torysu - v priekope skončili cestári. Autá vyťahovali z priekopy aj na trase Spišské Vlachy - Krompachy.

Košickí a prešovskí hasiči zasahovali v sobotu približne do 18.30 h pri 16 dopravných nehodách. Ako potvrdili krajskí operační dôstojníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), väčšinou išlo o autá, ktoré zišli z vozovky. V súvislosti so situáciou na cestách zaevidovali len ľahké zranenia.

"V Košickom kraji sme zaznamenali sedem dopravných nehôd. Autá prevažne zišli mimo vozovky, išlo aj o únik prevádzkových kvapalín," uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach s tým, že k žiadnym vážnym zraneniam pri nich nedošlo. Dopravné nehody sa stali v katastroch obcí Košické Olšany a Košický Klečenov v okrese Košice-okolie, v Trebišovskom okrese v Novosade a v obci Hriadky, v Budkovciach v okrese Michalovce, v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves a v Košiciach. Hasiči v Prešovskom kraji zasahovali pri deviatich dopravných nehodách, autá skončili väčšinou v priekope.

"Situácia so snehovou nádielkou sa upokojila. Nestali sa žiadne vážne kolízie, išlo drobné zranenia," povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove s tým, že doterajší počet zásahov nenasvedčuje mimoriadnej situácii.

Pred polnocou na Pražskej ulici v Bratislave

Zjazdnosť

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na snehové jazyky a záveje, silné sneženie a vietor. Na niektorých miestach je cesta uzavretá, inde treba použiť snehové reťaze.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je v západnej časti územia s výnimkou okolia Bratislavy vlhký až mokrý. SSC pripomína vodičom, že na viacerých cestách je čerstvý, kašovitý či utlačený sneh.

Horský priechod Donovaly je prejazdný pre všetku dopravu. Snehové jazyky a záveje sa vytvárajú na cestách I/18 Východná - Važec, II/584 Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec, III/2347 Huty - Veľké Borové, lll/2355 Bobrovník, III/2337 Závažná Poruba, III/2321 Bobrovec-Škorupovo a na cestách v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa.

"Pre silné sneženie a vietor je uzavretá cesta III/3061 Štrba - Šuňava. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu a na ceste II/558 Stakčín - Ulič sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá nad 10 m celkovej dĺžky," dopĺňa SSC na webstránke www.zjazdnost.sk. Informuje tiež, že zjazdné sú všetky horské priechody, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.

Cesty v Banskobystrickom kraji

Po rannom snežení, ktoré zasiahlo viaceré okresy Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), zostal na väčšine ciest už len mokrý povrch. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) prostredníctvom svojej internetovej stránky zjazdnost.sk.

Horský priechod Donovaly v okrese Banská Bystrica, ktorý bol predpoludním pre vozidlá nad 10 metrov ešte uzavretý, je už podľa cestárov prejazdný pre všetku dopravu. Naopak, podľa SSC sa zhoršili podmienky na horskom priechode Zbojská nad Tisovcom v Rimavskosobotskom okrese, odkiaľ hlásia jej zamestnanci zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter.

Cesty v Košickom kraji

Cesty v Košickom kraji sú aktuálne zjazdné. Utlačená vrstva snehu je najmä v úsekoch, kde nie je možné použiť chemický posyp. Pre TASR to uviedla technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) Zuzana Fejesová s tým, že v teréne je 46 sypačov, päť traktorov a v službe je aj 14 nakladačov.

"Na území celého Košického kraja sneží, no aj lokálne je to premenlivé. Najviac snehu napadlo v okresoch Michalovce, Sobrance a v okolí Trebišova. Pri Rožňave a Spišskej Novej Vsi sú síce teploty nižšie, ale snehu je menej," spresnila. Medzi komplikovanejšie úseky pre motoristov patria Dobšinský kopec, Soroška, Súľová či Štós. Pripomenula, že technicky nie je možné odhrnúť vrstvu snehu, ktorá dosahuje menej ako dva centimetre.

SC KSK zatiaľ v sobotu nezaevidovala mimoriadne udalosti na cestách v Košickom kraji. Podľa Fejesovej v noci situáciu komplikoval vietor, v súčasnosti je však mierny. "Netvoria sa ani snehové jazyky či záveje. Sledujeme tiež predpovede počasia. Mierne sneženie očakávame na celom území kraja, vodiči s tým musia počítať," dodala.

Cesty v Prešovskom kraji

Cesty v Prešovskom kraji sú momentálne zjazdné. Pre TASR to uvideli pracovníci oblastných dispečingov zimnej údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako povedal riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK pre oblasť Poprad Marián Barilla, snehové záveje situáciu nekomplikujú.

"V okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča husto sneží. Techniku, ktorá pluhuje a posypáva cesty, máme v teréne. Medzi najproblematickejšie úseky patria Cesta Slobody v oblasti Vysokých Tatier a cesty v podtatranskom regióne, ktoré sa na ňu napájajú. Ide najmä o úsek od Štrbského Plesa na Podbanské, potom v okolí Ždiaru, Lendaku a Stráne pod Tatrami," spresnil s tým, že na cestách sa pre husté sneženie rýchlo tvorí biela pokrývka. "Kým sypač urobí okruh, niečo nasneží. Na viacerých miestach sa preto tvorí aj utlačená vrstva snehu. Dnes nás čaká boj so snežením, zajtra s vetrom, ktorý ho nafúka naspäť na cesty," dodal v súvislosti s predpoveďami počasia.

Kašovitá vrstva snehu sa tvorí v okresoch Prešov a Sabinov. Podľa oblastného dipečingu je potrebné zvýšiť opatrnosť na cestách a použitie zimných pneumatík je nutné. "Stále sneží, všetky sypače - 21 sú v okresoch Prešov a Sabinov v teréne," uviedol s tým, že mierne problémy môže motoristom spôsobiť jazda na vyvýšených miestach v Sabinovskom okrese, v smere na Lipany.

Naďalej sneží aj v okrese Bardejov, Humenné a Svidník, kde neevidujú komplikácie. Rovnako sú v teréne všetky cestárske vozidlá. Zvýšenú opatrnosť odporúča oblastný dispečing Stará Ľubovňa, a to najmä na Stráňaskom kopci v smere na Červený Kláštor. "Sneh je čerstvý, ale cesty sú odhrnuté a posypané. Nemáme hlásené ani dopravné nehody. Vozovky sú zjazdné aj smerom na Poprad a Ľubotín či Vyšné Ružbachy a Litmanovú," informoval.

Vo Vranovskom okrese by mali byť obozretní najmä vodiči kamiónov. "Všetka technika je v teréne. Stále sneží, ale snažíme sa zmierňovať dôsledky. Myslím, že to zatiaľ zvládame. Pozor však treba dať na horskom priechode Petič v smere na Prešov a v okolí Holčíkoviec v smere na Svidník a Stropkov," uzavrel oblastný dispečer SCÚ PSK.

Počasie v Trnavskom kraji

Ako informuje Slovenská správa ciest na portáli zjazdnost.sk sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty a cesty prvej, druhej a tretej triedy na území Trnavského kraja sú zjazdné, povrch vozoviek mokrý až zasnežený.

Napriek nepriaznivému počasiu zatiaľ nemuseli členovia HaZZ riešiť na cestách vážnejšie komplikácie. "Doteraz hasiči zasahovali iba v jednom prípade. V Trstíne skončilo osobné auto mimo cesty a asistovali pri jeho vyťahovaní. Nehoda sa obišla bez následkov," uviedla krajská odborná inšpektorka HaZZ v Trnave Júlia Kedrová.

Bez vážnejších udalostí sa zatiaľ doprava na cestách Trnavského kraja zaobišla aj podľa polície. "Nezaznamenali sme žiadnu závažnejšiu škodovú udalosť na cestách v našom kraji," uviedla k aktuálnej dopravnej situácii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.

Komplikácie v bratislavskej MHD

Sneženie skomplikovalo dopravu v hlavnom meste. Niektoré linky mali a môžu mať obmedzenia, podľa portálu imhd.sk sa vykoľajila električka. "Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečil výpravu ráno v plnom rozsahu. Krátkodobý problém dispečing zaznamenal na Palisádach. Premávka je však už obnovená. Aktuálne premávame v celom meste," uviedla hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Portál imhd.sk upozorňuje v súvislosti so zhoršenou zjazdnosťou ciest na možné obmedzenia liniek MHD najmä v kopcovitých oblastiach. Informuje aj o vykoľajenej električke. "Linka 4 od začiatku premávky nepremáva v úseku Vozovňa Jurajov dvor - Zlaté piesky pre vykoľajenú električku. Pri vozovni je zabezpečený prestup na náhradnú autobusovú dopravu X4 na Zlaté piesky," píše sa na webe imhd.sk.

Výstraha SHMÚ

Meteorológovia varujú pred poľadovicou, snehovými jazykmi a závejmi, ako aj vetrom na horám na celom Slovensku s výnimkou južných okresov Banskobystrického kraja. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí od 18:00 do nedele do 09:00. Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h), výstraha trvá do nedele do 20:00. Snehová jazyky a záveje hrozia v niektorých okresoch až do večerných hodín.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Výskyt poľadovice a snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ.

Na pondelok Slovenský hydrometeorologický ústav vydal takisto výstrahu 1. stupňa pred nízkymi teplotami v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Jav potrvá od pondelka od polnoci do 08:00. Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -19 °C. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia.

V Tatrách pozor na lavíny

Vo Vysokých a Západných Tatrách platí dnes veľké lavínové nebezpečenstvo, t.j. 4. stupeň lavínového nebezpečenstva z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V týchto pohoriach je uvoľnenie lavín pravdepodobné na mnohých strmých svahoch už pri malom dodatočnom zaťažení, predpokladá sa výskyt aj veľkých spontánnych lavín, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

V ostatných pohoriach Slovenska platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t.j. 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín je tu možné už pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch! Počas poslednej periódy sneženia napadlo do 100 cm nového prachového snehu. Stále pretrvávajúci vietor ho transportuje na závetrené strany južných, juhovýchodných a východných orientácií svahov, a to najmä v najvyšších polohách. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Dnes ráno prevláda na horách oblačné počasie so slabým snežením. Ranné teploty sú -13°C v najvyšších polohách po -7 °C na podhorí. Fúkal severozápadný až západný vietor o sile 10-15 m/s (36-54 km/h), v nárazoch aj 20 m/s (72 km/h). Posledná perióda sneženia, ktorá prišla od severozápadu priniesla bohaté snehové zrážky, ktoré sa vplyvom vetra ukladali najmä v žľaboch južných, juhovýchodných a východných orientácií.

Táto perióda však hlavne vo Vysokých a Západných Tatrách priniesla 100 cm nového prachového snehu, ktorý je rozložený prakticky vo všetkých expozíciách, často s veľmi slabým podkladom. Pohyb v týchto pohoriach je mimoriadne obtiažny aj na lyžiach či snežniciach, bez nich je prakticky nemožný. Na hrebeňoch hôr najvyšších polôh sa vytvárajú snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne. Výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 100 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 120 - 200 cm.

Bratislavské letisko funguje bez problémov

"Všetky lety sú vybavované včas podľa letového poriadku bez výraznejších meškaní. Vzletovo-pristávacie a rolovacie dráhy sa priebežne odhŕňajú, piloti zároveň využívajú službu odnamrazovania lietadiel," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Sneh skomplikoval dopravu v Bratislave, niektoré linky mestskej hromadnej dopravy mali a opäť môžu mať pre zhoršenú zjazdnosť ciest obmedzenia, a to najmä v kopcovitých oblastiach.