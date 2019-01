Slovensko sa trápi so snehovou kalamitou: Mimoriadna situácia na FOTO, ľudia uväznení v osadách

KRÁSNO NAD KYSUCOU - Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovými prehánkami vyhlásila v uplynulých hodinách ďalšia samospráva na území Žilinského kraja – mesto Krásno nad Kysucou. Dôvodom bolo podľa primátora Jozefa Grapu najmä množstvo ľudí, ktorí zostali uväznení na chalupách a chatách v osadách nad mestom. Celkový počet samospráv v kraji, ktoré trápi snehová kalamita, sa tak za posledné dni vyšplhal na číslo 14.

„Práve sa vrátil špeciálny traktor do jednej osady, kde bol otec so šesťročnou dcérou. Tam sme sa nemohli dostať dva dni. Sprejazdnili sme už viacero osád, nemáme ešte asi tri. Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili práve preto, že sme sa svojou technikou a strojmi už nestihli dostať do týchto lokalít. Nestíhali sme odhŕňať ani v tých, v ktorých sme už predtým mali odhrnuté,“ uviedol primátor.

Krásno nad Kysucou Zdroj: SITA/Jana Birošová

Mesto je špecifické tým, že bolo v minulosti osídlené v kopcoch. V tamojších osadách je nielen trvalo žijúce obyvateľstvo, ale aj chatári a chalupári. „Teraz sneží, a práve toho sa obávame, lebo je to sneh s dažďom. Ak tento ťažký sneh dopadne, potom máme problém. Keď naša technika tlačí pred sebou ťažký sneh, nestíhajú do kopcov zabezpečiť odhrnutie ciest. Vtedy musíme buď zabezpečiť lesný traktor, alebo objednať ďalšiu špeciálnu techniku u súkromníkov,“ doplnil.

Krásno nad Kysucou Zdroj: SITA/Jana Birošová

V teréne sa momentálne pohybuje osem kusov mestskej techniky a päť súkromnej. Centrum mesta je síce už sprejazdnené, no podľa primátora už pomaly nebolo kde odhŕňať a museli preto začať sneh vyvážať na voľné plochy. Aby sprejazdnili cesty, privolali aj ďalšiu techniku na nakladanie a odvoz.

Zborov nad Bystricou Zdroj: SITA/Jana Birošová

Podľa informácií, ktoré v piatok poskytol vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý, majú najväčšie problémy so snehovou kalamitou samosprávy z regiónov Oravy, Kysúc v okolí Žiliny. Mimoriadnu situáciu zatiaľ vyhlásili najmä obce v okrese Námestovo, celkovo deväť. Konkrétne ide o Mútne, Oravskú Lesnú, Oravské Veselé, Oravskú Polhoru, Sihelné, Rabču, Novoť, Rabčice a Zubrohlavu. V okrese Žilina majú kalamitu v obciach Lutiše, Belá a Terchová. Na Kysuciach sú okrem Krásna nad Kysucou ťažkosti so snehom aj v Skalitom.

Krásno nad Kysucou. Zdroj: SITA/Jana Birošová

Hasiči majú plné ruky práce

Dnes od skorých ranných hodín pomáhali hasiči v postihnutých lokalitách Slovenska, ktoré už niekoľko dní sužuje silné sneženie. Hasiči sprístupňovali cestné komunikácie, vyslobodzovali zapadnuté vozidlá spod nánosov snehu a odstraňovali popadané stromy.

Zdroj: TASR - KR HaZZ v Žiline

Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR, v oblasti Vysokých Tatier sa hasičom podarilo sprejazdniť Bielovodskú a Javorovú dolinu na zásobovanie lesných robotníkov. Momentálne sú hasiči s ťažkou a vyslobodzovacou hasičskou technikou v obci Tatranská Kotlina, kde budú do zotmenia odstraňovať nánosy snehu v okolí rodinných domov. O ďalšom rozmiestnení hasičskej techniky sa rozhodne v sobotu na zasadnutí krízového štábu mesta Vysoké Tatry.

Zdroj: TASR - KR HaZZ v Žiline

S návalom snehu aj naďalej bojujú v oci Ždiar v Popradskom okrese, kde stále trvá mimoriadna situácia. V noci na dnes tam napadlo ďalších približne dvadsať centimetrov snehu. Na niektorých miestach sú pri cestách aj viac ako dvojmetrové mantinely snehu.