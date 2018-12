Sobotné počasie vystrája: Poľadovica a vietor hrozia na veľkej časti Slovenska

Výstraha 1. stupňa pred poľadovicou platí pre celé územie Slovenska s výnimkou okresu Skalica do 16.00 h. V Banskobystrickom a Žilinskom kraji platí výstraha až do nedele (23. 12.) do 8.00 h. Pre Košický a Prešovský kraj platí výstraha až do nedeľňajšieho obeda do 12.00 h.

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako doprava, pohyb osôb či pre infraštruktúru. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," píšu meteorológovia.

Zdroj: shmu.sk

V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad treba počítať s vetrom na horách. Výstraha 2. stupňa tu platí od 16.00 h až do nedele 1.00 h.

Zdroj: shmu.sk

Meteorológovia upozorňujú, že vietor môže v týchto lokalitách nárazovo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," varujú.