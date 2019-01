Biele peklo sa nekončí: FOTO O pár hodín zasype západ i sever! Dajte si pozor na VÝSTRAHY

BRATISLAVA – Nový rok sa začal výraznejším ochladením, mrazmi a snežením. Nepriaznivé počasie ochromilo dopravu najmä na severe a západe. Podľa predpovede meteorológov to vyzerá tak, že nádielka snehu nás neminie ani dnes. V tejto nadväznosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len SHMÚ) výstrahy pred snežením, snehovými jazykmi a závejmi a poľadovicou. Ústav avizoval, že na západe môže už dnes večer napadnúť až 20, na severe až 30 centimetrov snehu.

Mapa počasia zobrazuje čerstvý sneh.

SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa pred snežením a snehovými jazykmi a závejmi. Varovanie pred snežením sa týka regiónov Bratislava, Malacky, Pezinok, Púchov, Považská Bystrica, Martin, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov a Košice mesto. Na západe môže napadnúť až 20, na severe až 30 centimetrov snehu. Výstraha má platnosť do soboty 18. hodiny.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha pred snežením a snehovými jazykmi a závejmi platí pre regióny Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Brezno, Martin, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Prešov, Sabinov, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Trvanie javu je do času obeda.

Zdroj: SHMÚ

„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ píše ústav.

Na zajtrajší deň bola vydaná aj výstraha 1. stupňa pred poľadovicou. Tá sa bude tvoriť v regiónoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Trnava, Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Hlohovec, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Myjava a Skalica. Varovanie pred javom platí od 3. hodiny rannej do 22. hodiny.

Zdroj: SHMÚ ​

Piatok

V studenom arktickom vzduchu sa k nám od západu prechodne rozšíri výbežok vyššieho tlaku. Neskôr od severozápadu postúpi do našej oblasti v brázde nízkeho tlaku vzduchu teplý front frontálneho systému.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Bude oblačno až zamračené, na juhu miestami aj zmenšená oblačnosť, ktorá bude pribúdať od západu. Snežiť bude najmä na západe a severe. Ojedinele hrozí tvorba snehových jazykov alebo závejov. Najvyššia denná teplota -4 až +1, v Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši väčšinou okolo -6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -12 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 45 km/h, popoludní výrazne zoslabne.

Sobota

Od severozápadu k nám postúpi frontálny systém spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa z Fínska presunie cez Pobaltie až nad Bielorusko.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Bude oblačno až zamračené so snežením. V južnej polovici západného Slovenska sa môže predpoludním vyskytnúť aj dážď so snehom. Hrozí tvorba poľadovice. V noci na východe spočiatku aj zmenšená oblačnosť, pričom zrážky sa tam vyskytnú len ojedinele. Ojedinele tvorba snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota -2 až -8, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti -8 až -14 stupňov. Najvyššia denná teplota -5 až 0, na západe väčšinou okolo +2 stupne. Fúkať bude slabý, na východe prevažne južný vietor do 20 km/h, na juhozápade postupne severozápadný vietor 5 až 25 km/h.

Nedeľa

Tlaková níž sa cez Ukrajinu presunie nad Čiernomorskú oblasť a po jej zadnej strane začne do našej oblasti opäť prúdiť studený vzduch.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Mala by byť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť. Na viacerých miestach hrozia snehové prehánky alebo sneženie, na juhozápade spočiatku aj dážď so snehom alebo dážď s možnosťou tvorby poľadovice. Miestami tvorba snehových jazykov alebo závejov. Najnižšia nočná teplota -3 až -8, na západe okolo -1 stupeň. Najvyššia denná teplota -3 až +2, na Orave, Liptove, Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo -5 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 50 km/h, v Banskobystrickom kraji slabý vietor.