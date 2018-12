Záver roka v znamení snehu a poľadovice: Vodiči, na cestách buďte mimoriadne opatrní

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

BRATISLAVA - Vodiči na väčšine územia Slovenska by si v pondelok do 10. h mali dať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre sever Slovenska meteorológovia zároveň vydali výstrahu pred snežením, vetrom, snehovými jazykmi a závejmi.