Na horách pribudol ďalší sneh: V Tatrách a Malej Fatre hrozí nebezpečenstvo lavíny

VYSOKÉ TATRY - Za uplynulých 24 hodín pripadlo vo Vysokých Tatrách do desať centimetrov, inde len do dvoch centimetrov nového prachového snehu, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Za predchádzajúce štyri dni tak pripadlo na horách 25 až 65 cm nového snehu, zväčša na trávnatý alebo skalnatý podklad. V stredných polohách do 1 500 m dosahuje výška snehu do 50, vo vysokých polohách Tatier do 30 až 70 centimetrov. Silný vietor ho nafúkal najmä na záveterné južné, juhovýchodné a východné svahy.

V najvyšších polohách Vysokých, Západných Tatier a Malej Fatry trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V nižších a stredných polohách a v ostatných pohoriach trvá len malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy a žľaby, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií, čiže na miesta, kde bolo v predchádzajúcich dňoch previate väčšie množstvo nového snehu. Lavíny sa môžu uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne. Lavínové nebezpečenstvo naďalej zotrváva.