Drahá pani Perinbaba konečne dorazila na celé územie: POZOR, trvá lavínové nebezpečenstvo

VYSOKÉ TATRY - Ráno bolo na horách zamračené a na mnohých miestach hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -13 do -6°C. Ako informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby na svojej stránke, za uplynulých 24 hodín nový sneh nepripadol, no počas poslednej periódy sneženia (nedeľa - streda) pripadlo na horách 25 - 65 cm nového snehu, zväčša na trávnatý alebo skalnatý podklad.

V stredných polohách do 1500 m dosahuje celková výška snehu do 45 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 30 - 70 cm. Zrážky prichádzali od západu až severozápadu a spolu so silným vetrom bol sneh previevaný hlavne na záveterné: južné, juhovýchodné a východné svahy. V žľaboch najvyšších polôh tu môžeme nájsť aj nafúkané vankúše s hrúbkou 0,5 až 1 m, a naopak, na vetrom exponovaných miestach bol sneh sfúkaný na tvrdý podklad. Posledný deň sneženia bol vietor už len slabý, preto sa na vrchu snehovej pokrývky nachádza 10-20 cm voľného prachového snehu.

V najvyšších polohách Vysokých, Západných Tatier a Malej Fatry trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, teda 2. stupeň z 5-dielnej stupnice. V nižších a stredných polohách a v ostatných pohoriach trvá len malé lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň. Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy a žľaby, svahy pod sedlami J, JV a V orientácií, čiže na miesta, kde bolo začiatkom týždňa previate väčšie množstvo nového snehu (30 - 60 cm). Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení na ojedinelých plochách vo veľmi strmom teréne uvedených orientácií.

Slovenské cesty sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Ako informuje na svojej oficiálnej stránke Slovenská správa ciest, cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 3 cm. Zľadovatený sneh do 2 cm je na ceste II/578 Skalka - Kremnica, na cestách III. tried v okrese Žarnovica a v oblasti Makova a Čadce!

Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na horskom priechode Podspády, Vrchslatina, Huty, Herlianske Sedlo, Besník a Čertovica sa na vozovkách nachádza vrstva utlačeného alebo kašovitého snehu do 1-2 cm. Na horskom priechode Havran a Skýcov je čerstvý sneh do 1 cm.

Slovenská správa ciest upozorňuje na poľadovicu na ceste I/16 na úseku od križovatky s cestou III/3365, Mokrance(km 186 ) a medzi Šacou (km 197) a na cestách III. triedy v obvode Rajec.

Pre vozidlá nad 10 m sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkov (úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom), horský priechod Veľké Pole (cesta II/512 Oslany - Cerová), horský priechod Šútovce (cesta III/1774). Horský priechod Skýcov (II/511) je uzatvorený pre vozidlá nad 3,5 t.

Cesty II/549 v úseku Úhorná - Úhornianske sedlo - Krásnohorské podhradie a III/3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená (križovatka ciest I/67 a III/3227) a Herlianske Sedlo (II/576 ) sú uzatvorené pre všetku dopravu - cesty sú v zime neudržiavané.