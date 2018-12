Sviatky na horách môžu byť magické i poriadne nebezpečné: V Tatrách veľký pozor na lavíny

Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v pondelok informoval, že nebezpečenstvo je v týchto polohách veľmi lokálne. Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. „Uvoľnenie lavín je možné pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch. Pod takýmto zaťažením sa rozumie už aj lyžovanie alebo výstup na lyžiach či bez nich,“ upozornil.

V Západných a Nízkych Tatrách či v Malej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň. Vo Veľkej Fatre je už niekoľko dní len malá hrozba. „V týchto polohách je možné lavínu uvoľniť pri veľkom dodatočnom zaťažení na veľmi strmých svahoch,“ dodal Buliak. Ráno prevládalo na horách zamračené počasie so snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus desiatich do nula stupňov Celzia. Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 20 centimetrov nového snehu, prevažne v Západných a Vysokých Tatrách.