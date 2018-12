Veľká zmena počasia prichádza: VIDEO Meteorológovia varujú, prudké ochladenie a pol metra snehu!

SLOVENSKO - Na západnom Slovensku nie je po snehu ani chýru a teploty počas víkendu presahovali aj päť stupňov Celzia. To sa však počas nasledujúcich dní zmení. Snehová nádielka, ktorá už pribudla na východe krajiny, by mala napadnúť aj v ďalších častiach Slovenska. Pre niektoré okresy vydali meteorológovia výstrahy.

Výstraha prvého stupňa pred snežením platí pre okresy severného Slovenska, kde môže napadnúť 35 až 50 centimetrov snehu. "Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Výstraha platí do 12. decembra do šiestej hodiny ráno.

Zdroj: Reprofoto/SHMÚ

Útrapy vodičov odštartovali už v pondelok večer. Mnohí sa na sociálnych sieťach posťažovali na to, že cestári nestíhajú, cesty nie sú odhrnuté a sú zľadovatelé. Pre intenzívne sneženie si počkali v kolónach niekoľko desiatok minút, niektoré úseky boli neprejazdné. Situácia bola kritická najmä v okolí Dolného Kubína.

Ochladenie a biela perina

Práve v pondelok začal do našej oblasti prúdiť od severozápadu chladný morský vzduch. To sa nezmení ani počas nasledujúcich dní, teploty podľa predpovedí SHMÚ dokonca ešte klesnú. V utorok by malo snežiť na viacerých miestach Slovenska, v nižínách sa vyskytne dážď so snehom alebo dážď. V stredu a vo štvrtok budú snehové prehánky postupne ustávať. Koncom pracovného týždňa by malo slabo snežiť už len ojedinele.

Vodiči sa neďaleko lyžiarskeho strediska Látky zapotili už v nedeľu. Zdroj: Tip čitateľa

Aké teploty nás čakajú?

Utorok: 0 až 5 stupňov, na Orave, v Liptove a na Spiši -2 až 0 stupňov. Na horách budú teplomery ukazovať približne - 7 stupňov.

Streda: 0 až 5 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši -2 stupne.

Štvrtok: -2 až 3 stupne, na Orave a v podtatranskej oblasti miestami okolo -4 stupne.

Piatok: -2 až 3 stupne, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši miestami okolo -4 st.