Premiér Pellegrini skončil na polícii: Vyhrážky smrťou!

Peter Pellegrini absolvoval výsluch včera ráno o ôsmej. „Predseda vlády si ako každý občan splnil svoju povinnosť a dnes sa na základe predvolania dostavil na obvodné oddelenie policajného zboru v Bratislave na výsluch na základe predvolania svedka – poškodeného,“ uviedla pre Topky hovorkyňa premiéra Patrícia Macíková.

Anonym chcel zavraždiť predsedu vlády

Pred niekoľkými týždňami zatelefonoval anonym na linku policajného zboru. „Vyhrážal sa, že plánuje zavraždiť predsedu vlády,“ uviedla s tým, že pri zatýkaní mal tvrdiť, že má strelnú zbraň a plánuje ju použiť. Podľa našich informácií by malo ísť o bezdomovca. „Predseda vlády túto osobu nepozná, nikdy sa s ňou nestretol a ani nepozná motív,“ povedala Macíková.

Podľa premiéra však nie je dôvod obávať sa ničoho ďalšieho. „Vzhľadom na povahu prípadu a osobu ktorá sa vyhrážala, neboli prijaté žiadne mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Išlo o ojedinelý prípad, predseda vlády sa s vyhrážkami nestretáva,“ dodala hovorkyňa.

Fico ochranku mať musí

Napriek tomu, že sa premiérovi vyhrážali smrťou, mimoriadne opatrenia ohľadom jeho bezpečnosti neprijal. Nie je dôvod. Robert Fico však ako expremiér ochranku stále má, dokonca mu ju museli predĺžiť na dobu neurčitú. Ministerstvo vnútra mu poskytlo extra ochranu po pol roku od jeho demisie. V polovici septembra to potvrdila ministerka vnútra Denisa Saková.

Podľa šéfky rezortu Denisy Sakovej na to existujú bezpečnostné dôvody, čo potvrdil aj Fico. „Obdržali sme dôvody, ktoré poukazujú na to, že by mohlo dôjsť k nejakému poškodeniu alebo ublíženiu na zdraví. Máme totiž závažné dôvody, ktoré nám poukazujú na to, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho zdravia a života,“ vyhlásila.

Podľa jej slov ich nemôže bližšie špecifikovať, pretože podliehajú stupňu utajenia. Ministerstvo má dôvody aj dôkazy. Kvôli dôvodom a dôkazom predĺžili Ficovi tentokrát ochranu na neobmedzenú dobu. Keď dôvody pominú, zruší sa aj jeho ochrana. Saková však potvrdila, že v takomto režime to teoreticky môže fungovať aj roky.