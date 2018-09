Expremiér Fico je vraj v ohrození: Pridelili mu ochranku, dôvodom mali byť teroristi

BRATISLAVA - Od Ficovej demisie uplynulo už takmer pol roka, no šéf Smeru sa zrejme nevie vzdať niektorých výhod premiéra. Ministerstvo vnútra mu opäť predĺži dobu ochrany osobnosti. Podľa šéfky rezortu Denisy Sakovej na to existujú bezpečnostné dôvody, čo potvrdil aj Fico. Kvôli dôvodom a dôkazom predĺžili Ficovi tentokrát ochranu na neobmedzenú dobu. Keď dôvody pominú, zruší sa aj jeho ochrana. Saková však potvrdila, že v takomto režime do teoreticky môže fungovať aj roky.

Fico nie je premiérom od 15. marca, no niektorých výhod sa stále nechce vzdať. Premiérsku ochranku má aj po pol roku stále za chrbtom. Pred pár týždňami podal žiadosť na predĺženie ochrany, ktorú mu ministerstvo vnútra podľa včerajšieho vyjadrenia šéfky rezortu Sakovej, aj schváli. Existujú totiž dôvody aj dôkazy, že Fica môže niekto ohrozovať na živote. Detaily však podliehajú stupňu utajenia. Podľa našich informácií ohrozenie Ficovej bezpečnosti súvisí s výrokmi premiéra o migrácii.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ficove kontroverzné výroky o migrantoch

V minulosti totiž Robert Fico i ďalší predstavitelia Smeru nepriamo tvrdili, že medzi utečencami sa môžu nachádzať aj teroristi. Fico svoje vyjadrenia povedal aj na adresu útokov v Kolíne nad Rýnom, ktoré sa odohrali pred vyše dvoma rokmi. Na silvestra boli sexuálne napadnuté desiatky žien. Zdôraznil, že myšlienka multikultúrnej Európy zlyhala. „Je to len fikcia, sen a nefunguje to. Akonáhle pustíte migrantov s odlišnými hodnotami do krajiny, hrozia takéto incidenty a to my nechceme. Nie za takýchto okolností,“ povedal vtedy.

Zdroj: Jan Zemiar

K udržaniu bezpečnosti bolo podľa neho nutné zabrániť vzniku ucelenej moslimskej komunity na Slovensku. „Je to jediná cesta, ako eliminovať riziká,“ uviedol vtedajší premiér. Týmito výrokmi sa zaoberala aj generálna prokuratúra. Ficove výroky neskôr vyvolali celosvetovú diskusiu. Písali o tom nemecké, americké i české médiá. Mnohí ho odsudzovali za to, že migrantov nepriamo spája s terorizmom. Podľa Fica ide v rámci ochrany o polovičnú dohodu, keďže využívať bude len smerácke autá. Prednedávnom však dodávku Smeru s ochrankármi zachytili pri tom, ako sťahovali bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú. Tá mala milenecký vzťah s Antoninom Vadalom.

Vnútro moju požiadavku pochopilo

Fico sa k ochrane jeho osobnosti vyjadril na včerajšej tlačovej besede. „Nie je to typické len pre Slovensko, ale aj pre iné krajiny, že dlhoročne pôsobiaci premiér, keď skončí vo svojej funkcii, tak pokračuje v spolupráci s príslušnými orgánmi, ktoré zabezpečujú ochranu ústavných činiteľov,“ povedal s tým, že na to existujú bezpečnostné dôvody.

Dodávka strany Smer Zdroj: Topky/Ján Zamier

„Ja som určité bezpečnostné dôvody pomenoval. Ide o dôvody, ktoré plne akceptovalo aj ministerstvo vnútra a polícia,“ povedal Fico s tým, že kvôli stupňu utajenia ani on nemôže hovoriť o podrobnostiach. „Ďakujem, ministerstvu vnútra ža to, že tú moju požiadavku pochopili. Rovnako beriem na vedomie, že sa bude aj naďalej preverovať, či ešte stále tieto bezpečnostné dôvody existujú.“ Keď podľa Fica už nebudú dôvody existovať, nebude dôvod ani na ochranu.

Autá budú výlučne smerácke

Je to vec, ktorá nikdy nebola na Slovensku špeciálne medializovaná, povedal bývalý premiér. Fico pripomenul, že mal ako premiér možnosť využívať byt za štátne peniaze, no neurobil tak. „Platil som si za byt sám. Ako premiér som využíval iné autá a aj teraz platí, že pôjde o špeciálny typ spolupráce s Úradom na ochranu ústavných činiteľov, pretože autá, ktoré budem používať, budú patriť výlučne strane Smer. Čiže je to tak na polovičku,“ dodal poslanec a zopakoval, že na túto špeciálnu spoluprácu existujú bezpečnostné dôvody. Otázku bývania Fico rieši. Stále tak nepovedal, kedy sa odsťahuje z Bonaparte, z bytu Ladislava Bašternáka obvineného z daňových podvodov. „Riešim, mám viac času, riešim,“ povedal o svojej bytovej situácii.

Zdroj: Topky/Ján Zamier

Sťahovanie Troškovej

Pred nedávnom boli medializované fotografie Ficových ochrankárov, ktorí nosili veci do nového bytu Márie Troškovej, Ficovej bývalej asistetky a štátnej radkyne. Údajne ju nesťahovali, len jej priniesli veci, ktoré si zabudla ešte na úrade vlády. Trošková sa skrývala niekoľko mesiacov až sa napokon presťahovala do luxusného bytu v Petržalke. Dodávkou podľa čitateľov pravidelne parkuje na Súmračnej, kde má Smer svoju centrálu. Zdá sa tak, že s bývalým šéfom Robertom Ficom sú stále dobrí priatelia.

Luxusný panelák v Petržalke, do ktorého sa Trošková presťahovala. Zdroj: Jan Zemiar

Robert Fico podal demisiu v polovici 15. marca tohto roka, v sobotu oslávi 54 rokov a bude to presne pol roka, čo post opustil. Kiskovi vtedy odkázal, že nikam neodchádza. Dôvodom demisie bol nátlak verejnosti po vražde investigatívneho novinára Ján Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Na jeho post nastúpil Peter Pelelgrini. Premiér by mal mať ochranu maximálne tri mesiace po skončení mandátu. Strana Smer je najbohatšou politickou stranou, náklady na Ficovu ochranu by nemali byť veľkým výdavkom. V súčasnosti stále strana prenajíma dodávku, v ktorej sa Fico vozil ešte ako premiér.

Ficovi hrozí bezpečnostné riziko

Žiadosť poslanca Roberta Fica o predĺženie ochrany ministerstvo vnútra schváli. Po stredajšom rokovaní vlády to povedala šéfka rezortu Denisa Saková. „Obdržali sme dôvody, ktoré poukazujú na to, že by mohlo dôjsť k nejakému poškodeniu alebo ublíženiu na zdraví. Máme totiž závažné dôvody, ktoré nám poukazujú na to, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho zdravia a života,“ vyhlásila. Podľa jej slov ich nemôže bližšie špecifikovať, pretože podliehajú stupňu utajenia. Ministerstvo má dôvody aj dôkazy.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Trojmesačný cyklus už neplatí. Fico bude mať podľa Sakovej zatiaľ ochranku na neobmedzený čas. „Ak pominú tieto dôvody, samozrejme, tá ochrana, resp. požadovanie o ochranu sa ruší. Budeme to vyhodnocovať na mesačnej báze a pokiaľ dôvody pominú, chránená osoba stráca nárok na ochranu,“ priblížila ministerka s tým, že teoreticky to v takomto režime môže trvať neobmedzenú dobu. Režim ochrany sa nemení.

Dodala, že bývalý premiér nepožiadal o poskytnutie motorových vozidiel. „V žiadosti deklaroval, že už využíva len motorové vozidlá, ktoré patria strane Smer-SD,“ povedala Saková. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák podľa súčasnej šéfky rezortu o predĺženie ochrany nepožiadal. U Kaliňáka nie sú závažné dôvody na ohrozenie.

Podľa Matoviča si zvykol na pocit dôležitosti

„Myslím si, že skôr ide o to, že Fico si za jedenásť rokov zvykol, že mu ochrankári otvárajú dvere, chodia na nákupy, a tohto pocitu dôležitosti sa nechce len tak ľahko vzdať,“ uviedol pre Topky predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa Gábora Grendela sme si už zvykli, že polícia chráni predstaviteľov Smeru. „Už sme si zvykli, že polícia chráni predstaviteľov Smeru – ak to mám odľahčiť. Ale práve to je ten problém. Dôveryhodnosť polície je dnes na takej nízkej úrovni, že aj pri takejto vážnej téme mnohí zapochybujú, či je predĺženie ochrany Fica správne,“ napísal tieňový minister vnútra za hnutie

Ak je ohrozenie ktoréhokoľvek ústavného činiteľa a jeho rodiny podložené, nemožno namietať, ak štát zabezpečí ich ochranu, povedal Ján Budaj. „Ale malo by platiť - a to aj v prípade Roberta Fica - že ochranka sa neposkytuje poslancom z dôvodu ich pohodlnosti, ale pre reálne ohrozenie. Príkladom môže byť Igor Matovič, ktorý o vyhrážkach hovoril verejne. Myslím, že o druhu svojho ohrozenia by mal informovať aj Fico. Podotýkam, že Igor Matovič, napriek ohrozeniu, o ochranu platenú z verejných zdrojov nepožiadal,“ dodal Budaj.

Fico má strach zo zodpovednosti

Podpredseda SaS Ľubomír Galko je presvedčený, že žiadne bezpečnostné riziká neexistujú. „Je jasné, že akonáhle Robert Fico vystrčí nos bez toho, že by mal za sebou dvoch ochrankárov, tak to od občanov Slovenskej republiky kúpi. Oni mu plasticky vysvetlia, ako sú spokojní s jeho politickou prácou. Ale som presvedčený, že slovenský národ je holubičí, preto Ficovi ani žiadnemu inému politikovi nehrozí fyzické nebezpečenstvo,“ povedal Galko. Podľa neho to, že bude používať auto strany Smer-SD, je len prostriedok, ako zalepiť ľuďom oči. Galko si myslí, že Fico má strach zodpovedať sa za výsledky svojej politickej činnosti a má strach vypočuť si ľudí, čo si myslia.

Sme rodina verí, že Fico nezavádzal verejnosť. „Hnutie SME RODINA - Boris Kollár verí, že pán poslanec Fico s pani ministerkou Sakovou nezavádzali verejnosť a nezneužívajú Úrad na ochranu ústavných činiteľov v prospech komfortu pána poslanca,“ uviedol pre Topky tlačový odbor hnutia.