Harabinov škandál, jeho PN preverí poisťovňa: Mesiac nebol v práci, ale po Slovensku robí kampaň

BRATISLAVA – Štefan Harabin bol v októbri na operácii kolena a odvtedy je práceneschopný. To mu však nebráni, aby navštevoval svojich priaznivcov na rôznych miestach na Slovensku. Nezdá sa to ani Sociálnej poisťovni, ktorá p. Harabina preverí.

Sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin bol na operácii kolena a od polovice októbra je práceneschopný. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby necestoval po Slovensku a nestretával sa so svojimi priaznivcami. Zdá sa teda, že sudca Harabin porušil liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. „Sociálna poisťovňa prípad pána Harabina preverí,“ potvrdil Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne. Nie sú síce známe, ako dlhé mal p. Harabin povolené vychádzky, ale celý deň to rozhodne nebude.

Zdroj: Youtube/Marián Takáč

Pán sudca Harabin sa napr. objavil tento víkend 2. decembra na pravoslávnej omši v obci Bajerovce v okrese Sabinov na východnom Slovensku. Miestny farár mu poprial veľa zdravia a veľa úspechov. Cesta do Bajeroviec trvá autom z Bratislavy minimálne 4 hodiny, čiže p. Harabin bol preč z domu celý deň, z toho väčšinu času presedel v aute. Pán Harabin tvrdil vo svojej relácii na Slobodnom vysielači, že už je takmer zdravý: „Statočne som cvičil, chodil na rehabilitácie aj intenzívne využíval režim povolených vychádzok. Až som sa dopracoval k výsledku, že skôr ako po dvoch mesiacoch nastupujem do práce.“ Je otázne ako vysedávanie v aute pomáha pri rehabilitácii kolena. Pán Harabin sa ukázal aj na besede s priaznivcami v Spišskej Novej Vsi 29. novembra. Bol hosťom v diskusii, debatoval, pozrel si múzeum aj prezentoval svoju novú knihu. Prezidentskú kampaň si údajne nerobí, každopádne presedel tam niekoľko hodín. Tiež je zvláštne, ako takáto aktivita pomáha pri rehabilitácii.

Zdroj: Facebook/Slovensko - ruská spoločnosť

Sociálna poisťovňa si je vedomá medializovaných informácii o péenke p. Harabina a bude skúmať, či pacient mal zo strany ošetrujúceho lekára povolené vychádzky a či dôvod jeho PN, teda diagnóza, vôbec umožňovala vychádzky a v akom režime, resp. rozsahu. Tieto skutočnosti treba preveriť u ošetrujúceho lekára a v pacientovej zdravotnej dokumentácii. „Sociálna poisťovňa preverí aj prípad p. Harabina, ale zákon o sociálnom poistení jej neumožňuje – zakazuje k nemu poskytovať verejné informácie bez súhlasu dotknutého poistenca. V prípade, ak SP zistí porušenie liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom, poistencovi bude - v zmysle zákona – odobratá dávka nemocenské, a to odo dňa zistenia porušenia liečebného režimu do konca PN, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu,“ objasnil Peter Višváder.