Po Ficovi skončil v nemocnici aj kandidát na prezidenta: Harabin musel ísť pod nôž

Bývalého premiéra Roberta Fica operovali pred dva a pol rokom pre problémy so srdcom. Nedávno podľa portálu Aktuality skončil opäť v starostlivosti lekárov. Na tlačovej konferencii, ktorú zorganozoval na tému obedov zadarmo, sa však k svojmu zdravotnému stavu vyjadrovať nechcel.

„Keby ste sa úprimne zaujímali o moje zdravie, tak by som vám odpovedal. Vy sa však o to zaujímate kvôli bulváru,“ povedal poslanec Fico. Nie je však jediný, ktorý bojuje so zdravotnými problémami.

Nedávno si musel pod nôž ľahnúť aj sudca Ústavného súdu a kandidát na prezidenta Štefan Harabin. "Som po operácii, v rámci ktorej mi vymenili ľavé koleno," prezradil pre Topky Harabin. Podľa jeho slov sa však má dobre a aj rehabilitácia u Milosrdných bratov napreduje. "Už chodím bez bariel," dodal Harabin.