Protest pred Gálovým ministerstvom: FOTO Jankovská to víta, s pochybnými rozhodcami bojuje roky

BRATISLAVA - Skupina ľudí sa zišla pred Ministerstvom spravodlivosti, aby vyjadrili svoj nesúhlas s rozhodcovskými súdmi a zákonom o rozhodcovskom konaní, ktorý má diery. Chceli sa stretnúť aj s ministrom Gáborom Gálom, to sa im však nepodarilo.

Minister spravodlivosti Gábor Gál minulý týždeň pre Topky povedal, že medializované prípady o pochybných rozhodnutiach jedného rozhodcovského súdu preverí a že sú preňho "tŕňom v oku". Skupina ľudí sa však napriek tomu stretla pred ministerstvom, aby mu osobne odovzdala žiadosť.

Tí, ktorí sa cítia byť poškodení konkrétnym rozhodcovským súdom, na ktorý podľa týždenníka Trend pripadá takmer 40 percent všetkých sťažností, žiadajú ministerstvo, aby prísnejšie vymedzilo pravidlá k zriadeniu stálych rozhodcovských súdov, rovnako aj, aby vymedzili pravidlá pre riešenie sporov cez ad hoc rozhodcov, či aby bolo právnické vzdelanie ako jedna z podmienok na prijatie funkcie rozhodcu.

Ďalej žiadajú aj to, čo momentálne chýba. Dohľad nad činnosťou rozhodcovských súdov. Tie sú totiž súkromnoprávnymi subjektami a v súčasnosti neexistuje orgán, ktorý by nad nimi vykonával dozor.

Minister Gábor Gál však na svojom profile na sociálnej sieti nechal protestujúcim odkaz a pripojil aj fotografiu.

"Na ministerstvo dnes za mnou prišli protestujúci proti niektorým rozhodnutiam rozhodcovských súdov. Keďže som nebol v tom čase v budove, prijala ich štátna tajomníčka Monika Jankovská a vypočula si ich názory. Nechali mi toto tričko ako darček, na znak solidarity som si ho obliekol. Každého rád vypočujem a ak je to v mojich silách, snažím sa veci vyriešiť. V súvislosti s rozhodcovskými súdmi však musím skonštatovať, že sú súkromnoprávnymi subjektami zriaďované a konajúce podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Ministerstvo zo zákona nie je oprávnené na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťou, a preto nemôže garantovať správnosť a nestrannosť ich rozhodnutí," napísal minister.

Zdroj: FB/Gábor Gál ​

Jankovská sa inicitíve teší

Protestujúcim sa síce s ministrom Gálom nepodarilo stretnúť, odchytili si však štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Tá bola roky sudkyňou a počas druhej vlády expremiéra Roberta Fica sa stala štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti.

Zdroj: Maarty ​

Aj ona dôkladne pozná praktiky rozhodcovským súdov a podľa jej vlastných slov proti nim bojuje dlhé roky. "Určite sa na to pozriem, túto iniciatívu vítam," povedala organizátorom protestu Jankovská.

Neexistujúce doložky

Všetky prípady, o ktorých sme vás aj my informovali, spája rovnaká vec. Tou je najmä neexistujúca doložka, na základe ktorej by mal rozhodcovský súd právomoc rozhodovať. V zákone o rozhodcovskom konaní je však obrovská diera a nejasné formulácie. Vyplýva z neho aj to, že svoj súhlas s rozhodcovským konaním môžete vyjadriť aj tým, že existenciu doložky nenamietate.

Brániť sa voči rozhodnutiu takéhoto súdu, ktoré vo väčšine prípadov vedie aj k exekúcii, môžete len tak, že podáte žalobu na zrušenie rozhodcovského rozsudku na miestne príslušný súd. V tomto prípade je to Okresný súd Bratislava V. Tu však istú dobu trvá, kým vôbec rozhodne a medzitým rozhodca vydáva ďalšie rozhodnutia a exekúcie.

Ľudia sa domáhajú aj toho, aby mal Exekučný súd v Banskej Bystrici povinnosť preskúmať existenciu rozhodcovskej doložky. Ten totiž nemá povinnosť skúmať ani správnom exekúcie.